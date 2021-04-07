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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AÜ ile Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği arasında iş birliği protokolü imzalandı

İHA

AÜ ile Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği arasında iş birliği protokolü imzalandı

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile İmece Plastik Tarım İnşaat Taahhüt Petrol Ürünleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol ile yapılacak olan seralarda yetiştirilecek ürünlerin üzerindeki sera etkisi araştırılarak sonuçlar rapor haline getirilecek.
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz tarafından Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulu Salonu’nda imzalanan protokol kapsamında bedelsiz olarak değişik plastik örtü materyalleri kullanılmak suretiyle Ziraat Fakültesi’nin kullanımı için toplamda her biri bin metrekare büyüklüğünde iki adet plastik sera ile farklı modifiye atmosfer ambalajları (MAP) yapılacak. Şirket tarafından yapılacak sera ve kullanılacak tüm örtü, materyal ve ambalajların fakültece yetiştirilecek ürünler üzerindeki etkisi ve sonuçları rapor halinde düzenlenerek taraflar arasında paylaşım gerçekleştirilecek.

“Sonuçlar raporlanacak”
Bir sera değişik sebze türlerinin domates, biber, patlıcan, hıyar üretimine uygun olacak şekilde bin metrekarelik plastik sera inşa edilecek. Bu serayı her biri 250 metrekare büyüklüğünde 4 bölmeli şeklinde ara bölmelerden oluşacak. Muz üretiminde kullanılacak bin metrekare büyüklüğündeki plastik serayı yüksekliği muz üretimine uygun olacak şekilde yapılacak. Ziraat Fakültesi ise plastik örtü materyallerinin etkileri ve MAP denemelerinin bilimsel sonuçlarını, şirket tarafından geliştirilmesi planlanan Hastalık Kontrol Etkili Sera Örtüsünün yetiştirilecek ürünler üzerindeki etkisi ve sonuçları rapor haline getirilecek ve şirket ile paylaşılacak.

“Tarıma ve bilime katkı”
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi güçlü bir fakülte. İmece plastik ile ortak proje yapmak bize gurur veriyor. Tarıma ve bilime yapılan katkı bizim için çok kıymetli bir şey. İnşallah ilk adımı atarız daha da büyük hedefler ortaya koyarız. Bu yapılanlarda insanlık için bir işe yarar. Üniversitelere yapılan yatırımda eğer bir ürün elde edebiliyorsanız, inovasyon elde edebiliyorsanız çok kıymetli bu anlamda devletin gücünü hissetmek önemli” dedi.

“Üniversitenin desteği çok önemli”
Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ise “Üniversitelerle olan iş birliklerimizi artırarak değişime ayak uydurma ve değişime öncülük etme anlamında çalışmalara destek vermek istiyoruz. Burada yapılan projemizle de hem çiftçimize hem de toplumumuza hayırlı bir hizmette bulunmuş olacağız. Üniversiteler bizim için önemli bir paydaş konumundalar çünkü bilgiyi üretmek ve tüketmek eş güdümlü olmalı. Özellikle de sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde bu bağ düzgün bir şekilde kurulabilirse toplumsal fayda maksimum düzeyde oluşacaktır diye inanıyoruz. İki adet bin metrekarelik oluşturacağımız sera örtüsünde hem ürün bazlı sera örtüsünün üretilmesi hem de şirketimiz açısından Türkiye’nin ihtiyacı olan özellikle ambalaj sanayindeki akıllı ambalaj ürünlerinin geliştirilmesi noktasında her iki kurumunda gücünü birleştirerek hayırlı hizmete vesile oluruz” şeklinde konuştu.

İmza törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, Tarım Kredi Kooperatifleri Antalya Bölge Birliği Müdürü Yakup Kasal ve yetkililer katıldı.

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