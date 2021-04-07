Ramazan ayında Muratpaşa’da 220 bin pide dağıtılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ramazan ayında Muratpaşa’da 220 bin pide dağıtılacak

İHA

Ramazan ayında Muratpaşa’da 220 bin pide dağıtılacak

Muratpaşa Belediyesi, Ramazan ayında ilçenin fırınlarından satın alacağı pideleri ihtiyacı olan ilçe sakinlerine ulaştırılacak. 220 bin Ramazan pidesi, 13 Nisan’da başlayacak Ramazan ayı boyunca, hafta içi her gün, mahallelerde kurulacak noktalardan dağıtılacak. Ayrıca, iftar saatinde evinde olamayan esnafa da orucunu açması için iftar paketi verilecek.
Muratpaşa Belediyesi, Ramazan’da ilçenin fırınlarından alacağı 220 bin pideyi ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Antalya Fırıncılar Odası’yla gerçekleştirilecek çalışmada, Ramazan ayı boyunca hafta içi her gün mahallerde kurulacak notalardan dağıtım yapılacak. Ayrıca, 13 Nisan’da başlayacak Ramazan ayı boyunca, Ali Çetinkaya, Güllük gibi esnafın yoğun olduğu caddelerde iftar saatinde evinde olamayan esnafa, orucunu açması için iftar paketi dağıtılacak.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Belediyesi olarak her Ramazan’da mahallelerde kurdukları sofralarda Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma iklimini bütün ilçe hep birlikte yaşadıklarını söyledi. Geçen yıl pandemi nedeniyle, ilk kez bir Ramazan ayında aynı sofrada buluşamadıklarını hatırlatan Başkan Uysal, “Bu Ramazan ayında da pandemi nedeniyle yine komşularımızla yan yana olamayacağız. Ama aşevimiz ihtiyacı olan komşularımızın yanında olacak, kuru gıda gibi yardımlarımız, desteklerimiz devam edecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Vakti Tarım Söyleşileri, Ramazan ayı boyunca devam edecek
YEREL HABERLER Ziraat Vakti Tarım Söyleşileri, Ramazan ayı boyunca ...
(Özel) İnşaat işçisinin 10’uncu kattaki tehlikeli çalışması yürekleri ağza getirdi 15 katlı binanın 10’uncu katında hiçbir güvenlik önlemi olmadan çalıştı
YEREL HABERLER (Özel) İnşaat işçisinin 10’uncu kattaki tehlikeli ...
AÜ ile Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği arasında iş birliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER AÜ ile Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği arasında iş ...
Alanya Belediyesi'nin faaliyet raporu meclisten geçti
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi'nin faaliyet raporu meclisten geçti
Çilingir çağırmak yerine, belinden bağladıkları halatla genci eve soktular
YEREL HABERLER Çilingir çağırmak yerine, belinden bağladıkları ...
İş yerinin önündeki çiçekler çalındı, 'böyle hırsızlık görmedim' dedi
YEREL HABERLER İş yerinin önündeki çiçekler çalındı, 'böyle ...
Antalya'da turfanda kavunun kilosu 15 lira
YEREL HABERLER Antalya'da turfanda kavunun kilosu 15 lira
Kafesten kaçan maymun otel çalışanına saldırdı Yüzünden ve bacağından yaralanan talihsiz adam hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Kafesten kaçan maymun otel çalışanına ...
Roma duvarına plastik çeşme kaldırıldı
YEREL HABERLER Roma duvarına plastik çeşme kaldırıldı
İki erkek kardeşten, enişteye öldüresiye darp Kız kardeşlerinden boşanmasını istedikleri eniştelerini böyle darp ettiler Başına sandalye ile vurdular, yumrukladılar, kaynar su ile haşladılar
YEREL HABERLER İki erkek kardeşten, enişteye öldüresiye darp Kız ...
Antalya'da yolcu otobüsü ile tarım işçilerinin aracı çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da yolcu otobüsü ile tarım işçilerinin ...
Antayasporlu Beste, yüzmede Antalya Şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Antayasporlu Beste, yüzmede Antalya Şampiyonu oldu
AESOB Başkanı Dere'den Ramazan alışverişi uyarısı " Özellikle gıda alışverişlerinde dikkatli davranalım, mahalle esnaflarından alışveriş yapalım"
YEREL HABERLER AESOB Başkanı Dere'den Ramazan alışverişi uyarısı " ...
Antalya'da mehteranlı merasime ceza yağdı Mehteran eşliğinde kız isteme merasimine 50 bin 400 TL cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Antalya'da mehteranlı merasime ceza yağdı Mehteran ...
Tarım işçilerini taşıyan araç otobüsle çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Tarım işçilerini taşıyan araç otobüsle çarpıştı: 6 ...
'Mehteranlı gelin alma'nın faturası 50 bin 400 lira
YEREL HABERLER 'Mehteranlı gelin alma'nın faturası 50 bin 400 lira
Antalya'da telefonla dolandıran 3 şüpheli İzmir'de yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da telefonla dolandıran 3 şüpheli İzmir'de ...
Yıkımına başlanan Divan Talya Otel yerine, 3 yılda yenisi yapılacak
YEREL HABERLER Yıkımına başlanan Divan Talya Otel yerine, 3 yılda ...
5 milyar dolarlık arazi davasında, miras hakkından vazgeçti
YEREL HABERLER 5 milyar dolarlık arazi davasında, miras hakkından ...
Turfanda kavunun tanesi 30 TL Ocak ayında ekilen kavunların hasadı başladı
YEREL HABERLER Turfanda kavunun tanesi 30 TL Ocak ayında ekilen ...
Alanyaspor ile Beşiktaş 10. randevuda
YEREL HABERLER Alanyaspor ile Beşiktaş 10. randevuda
FT Antalyaspor ile DG Sivasspor 35. randevuda
YEREL HABERLER FT Antalyaspor ile DG Sivasspor 35. randevuda
Kumluca'da polis adayları için kurs düzenlendi
YEREL HABERLER Kumluca'da polis adayları için kurs düzenlendi
Başkan Böcek Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı Projesi’ni inceledi Kapalı spor salonu bir aya kadar tamamlanıyor
YEREL HABERLER Başkan Böcek Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı Projesi’ni ...