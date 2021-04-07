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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konyaaltı’nda, muhtarlıklar elden geçiriliyor

İHA

Konyaaltı’nda, muhtarlıklar elden geçiriliyor

Konyaaltı Belediyesi, ilçe genelindeki tüm muhtarlıklara yangın söndürme tüpü dağıtarak, muhtarlıkların bakımonarımlarını da yapıyor.
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, pandemi nedeniyle yapılamayan toplantılar yerine muhtarları yerinde ziyaret ederek taleplerini dinleyen yeni bir ekip oluşturdu. Konyaaltı Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü eliyle yürütülen bu çalışmayla muhtarlar taleplerine kavuşturuluyor. Mahallelerde yürütülen fen ve park bahçe işlerinin yanı sıra muhtarlık hizmet binaları da yenileniyor.
Konyaaltı Belediye Başkanı Esen, pandemi öncesi toplantılarla muhtarlarla bir araya gelerek mahallelerin sorunlarını dinlediklerini dile getirdi. Pandemi koşullarında bu toplantıların pek mümkün olmadığını kaydeden Esen, “Muhtarlarımızın sorunlarını dinleyip, bu sorunları çözüme kavuşturmak adına yeni bir çalışma başlattık. Muhtarlarımıza yaptığımız ziyaretlerle taleplerini dinliyor, sorunlara birlikte çözüm arıyoruz. Bu anlamda Fen ve Park Bahçe Müdürlüğü ekiplerimizi her daim mahallelerimizde muhtarlarımızın emrinde çalıştırıyoruz. Muhtarlık hizmet binalarımızda bakımonarım çalışmaları yapıyoruz. Bu anlamda ilk olarak muhtarlıklarımıza 28 yangın söndürme tüpü dağıttık. Klima bakımı, boya, onarım çalışması yaptık. Ekiplerimiz şimdi de Öğretmenevleri Mahalle Muhtarlığı’nı elden geçiriyor. Bu muhtarlığımızın tüm tefrişatını da yeniliyoruz. Muhtarımız Mihriban Kılıç’a şimdiden hayırlı olsun” dedi.

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