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(ÖZEL) Ramazan'da korona virüs aşısına iftar düzenlemesi Antalya'da iftar sonrası da aşı olunabilecek Bir pozitif vakanın temaslısı 10 kişiye kadar ulaşabiliyor Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür: "Bin 200 kadar aynı anda aşı yapılacak kapasitemiz var. Bu kapasitemiz özellikle hastane ayağında iftardan sonra da devam edecek" "Öncesinde de yine sağlık ocaklarımızdan, tüm hastanelerimizden aşılar randevu üzerinden yapabilecekler. "Antalya'da yoğun bakımlarda şuanda doluluk yüzde 58’ler civarında" "Büyükşehirler arasında vaka artış oranında 17’nci sıralardayız" "Yurt dışı seyahat sıklığı olan kişiler daha çok BioNTech tercih ediyor" Ortalama bir pozitif vakanın 3 temaslısı oluyor minimum düzeyde. Bu sayı bazı kişilerde 10 kişiye kadar ulaşabiliyor"

İHA

(ÖZEL) Ramazan'da korona virüs aşısına iftar düzenlemesi Antalya'da iftar sonrası da aşı olunabilecek Bir pozitif vakanın temaslısı 10 kişiye kadar ulaşabiliyor Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür: "Bin 200 kadar aynı anda aşı yapılacak kapasitemiz var. Bu kapasitemiz özellikle hastane ayağında iftardan sonra da devam edecek" "Öncesinde de yine sağlık ocaklarımızdan, tüm hastanelerimizden aşılar randevu üzerinden yapabilecekler. "Antalya'da yoğun bakımlarda şuanda doluluk yüzde 58’ler civarında" "Büyükşehirler arasında vaka artış oranında 17’nci sıralardayız" "Yurt dışı seyahat sıklığı olan kişiler daha çok BioNTech tercih ediyor" Ortalama bir pozitif vakanın 3 temaslısı oluyor minimum düzeyde. Bu sayı bazı kişilerde 10 kişiye kadar ulaşabiliyor"

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Ramazan ayında iftar sonrası da aşı yapılabileceğini bildirerek, “Bin 200 kadar aynı anda aşı yapılacak kapasitemiz var. Bu kapasitemiz özellikle hastane ayağında iftardan sonra da devam edecek” dedi.
Türkiye’de Korona virüse karşı aşılama çalışmaları ara vermeden devam ediyor. Çin’den alınan ‘SARSCoV2 inaktif Sinovac’ aşısı le başlayan aşılama, Nisan ayı itibariyle Almanya’dan getirtilen mRNA teknolojisi BioNTech/Pfizer aşısıyla birlikte de vatandaşlara seçenek olarak sunulmaya başlandı. Ülkede 7 Nisan itibariyle aşı sayısı 17 milyon 759 bin 705’a ulaşırken, bunlardan 10 milyon 396 bin 714’üne birinci doz, 7 milyon 362 bin 991’ine ikinci doz aşı uygulandı.

Antalya aşı sayısında yarım milyonu geçti
Turizm kenti Antalya’da da aşılama çalışmaları. son sürat devam ediyor. Kentte şuana kadar bugün tarihiyle toplam yapılan aşı sayısı 574 bin 990, birinci doz uygulanan kişi sayısı 335 bin 774, ikinci doz uygulanan kişi sayısı da 239 bin 216 oldu.

Ramazanda aşı programı
Aşılama çalışmaları hakkında bilgiler paylaşan Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, kentteki son durumu ve özellikle Ramazan ayındaki aşı programına ilişkin açıklamalarda bulundu. Aşılama çalışmalarının başlamasıyla birlikte tüm hastanelerde ve sağlık ocaklarında aşı odaları oluşturduklarını ifade eden Hülür, “Bin 200 kadar aynı anda aşı yapılacak kapasitemiz var. Bu kapasitemiz özellikle hastane ayağında iftardan sonra da devam edecek. Öncesinde de yine sağlık ocaklarımızdan, tüm hastanelerimizden aşılar randevu üzerinden yapabilecekler. Vatandaşlarımız sıra geldikçe yaş gurupları ya da kronik hastalık önceliğine göre merkezi hastane randevu sistemi üzerinden randevularını alabiliyorlar. Randevularını alırken hem BioNTech hem de Sinovac aşısı arasında seçim tercihi yaparak kendileri belirleyebiliyorlar” dedi.

Antalya'da BioNTech aşısı 3 hastanede yapılıyor
Hülür, kentte BioNTech aşısının Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Manavgat Devlet Hastanesi ve Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere 3 hastanede yapıldığını, Sinovac aşısının ise tüm hastane ve sağlık ocaklarında yapılabildiğini söyledi.

“Yoğun bakımlarda şuanda doluluk yüzde 58’ler civarında”
Vaka artışının normalleşmeyle birlikte tüm Türkiye’de arttığına işaret eden Hülür, buna karşın Antalya’nın büyükşehirler arasında artış oranı düşük iller arasında yer aldığına dikkat çekti. Hülür, “Büyükşehirler arasında vaka artış oranında 17’nci sıralardayız. Bununla ilgili bulaş durumuna göre, okullar ya da otel ayağında olsun, özellikle yoğun çalışılan yerlerle ilgili bir artış durumunda oraya müdahale ediyoruz. Sonuçta maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulmadığı sürece ve izolasyonla ilgili temaslı saklandığı sürece bu vaka artışları maalesef oluyor. Sonuç olarak okulların açılması ve hafta sonu serbestliğiyle birlikte bizim ilimizde de bir miktar artış oldu ama yönetilmeyecek bir durumda değil. Yoğun bakımlarda şuanda doluluk yüzde 58’ler civarında. Zorlandığımız bir durum yok. Herhangi bir hastamızı başka bir ile sevk etme durumunda değiliz” ifadelerini kullandı.

Yurt dışı seyahat sıklığı olanların tercihi BioNTech oluyor
Antalya’da 103 bin civarında yerleşik yabancı yaşadığını ve bu kişilerin de yaş guruplarına göre aşılanmaya başladığını aktaran Hülür, “Şuanda yabancılarda 60 yaş ve üzeri şeklinde uygulama devam ediyor. Yoğunluk Muratpaşa, Alanya, Konyaaltı gibi ilçelerimizde. Buralarda sağlık ocaklarına müracaat ederek yerleşik yabancılar aşılarını oluyorlar. Özellikle birinci dozunu olan gurup ikinci dozunu Sinovac oluyor. Ancak yurt dışı seyahat sıklığı olan kişiler daha çok BioNTech tercih ediyor” dedi.

“Sağlık turizmi beklediğimizin altına düşmüş durumda”
Pandeminin sağlık turizmine olan etkilerine de değinen Hülür, “Pandeminin en başından beri, hasta getirileceği zaman ilimize bir engel oluşmadı. Bakanlığımız özel izini ve test yapılarak alınması yönünde izin verilmişti. Bizim kendi ilimizden kaynaklı bir engel yok. Hangi ülkeden bize hasta gelirse özel kamu bakılabiliyor ancak ülkelerdeki bu önlemler nedeniyle bir miktar hareketlilik düşmüş durumda. Sağlık turizmi beklediğimizin altına düşmüş durumda” diye konuştu.

“Pozitif vakanın temaslısı 10 kişiye kadar ulaşabiliyor”
Son olarak kentte 363 filyasyon ekibinin 736 personelle hizmet ettiğini ifade eden Hülür, bulaş konusunda da önemli bir rakamı paylaştı. Hülür, “Ortalama bir pozitif vakanın 3 temaslısı oluyor minimum düzeyde. Bu sayı bazı kişilerde 10 kişiye kadar ulaşabiliyor. Bu temaslıların bildirilmesi ve saklanmaması çok önemli. Filyasyon ekibinin pandemi yle mücadeledeki rolü tartışılamaz. Filyasyonda da iyi bir düzeydeyiz” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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