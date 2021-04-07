Antalya'daki orman yangını sonrası ağaç kesenler araştırılıyor 



Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde dün çıkan ve hızlı müdahaleyle büyümeden söndürülen yangının ardından kimliği belirsiz kişi veya kişilerin ormandan ağaç kestiği belirlendi. Yanan alanda kaplumbağanın da telef olduğu görüldü.

Manavgat'ın Hocalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, dün saat 18.00 sıralarında yangın başladı. Alevlere Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından müdahale edildi. Hızlı müdahaleyle yangın, büyümeden kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangının ardından zarar gören alanda yapılan incelemede, kaplumbağanın telef olduğu görüldü. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerin ise ormanda ağaç kestiği tespit edildi. Yangın ve ağaç kesimiyle ilgili inceleme başlatıldı. DHA-Genel Türkiye-Antalya Mithat ABAKAN

2021-04-07 12:38:29



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