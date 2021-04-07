Demre'de 3 kurt görüntülendi



Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Demre ilçesinde 3 kurt, bir güneş enerji santralinin (GES) güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Demre'ye bağlı Gürses Mahallesi Çakalbayat mevkisindeki GES'in güvenlik görevlileri, dün saat 01.30 sıralarında tel örgülerin dışında gezinen 3 hayvan gördü. Hayvanları güvenlik kameralarından takip eden görevliler, kurt olduğunu fark etti. Bir süre bölgede gezinen kurtlar, daha sonra ormana doğru giderek gözden kayboldu.

GES'in güvenlik görevlilerinden Süleyman Yamaç, "Gece saatlerinde bir ses duydum. Dışarı doğru kameraları incelediğimde, 3 kurdun tel örgüler dışında gezdiğini gördüm. Hiç ses çıkarmadan gözlemledim. Ancak çok fazla durmadan ayrıldılar" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR

2021-04-07 12:59:44



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