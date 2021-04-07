Kayıp yaşlı kadını öldürmek suçlamasıyla yargılanan 2 kızı ve damadına beraat



Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 2016 yılında kaybolan Gülsüm Çınar'ı (92) öldürdükleri iddiasıyla tutuksuz yargılanan damadı Mustafa Avcı, kızları Ayşe Avcı ile Neriman Çiftçi beraat etti.

Manavgat'ın Evrenseki Mahallesi'nde yaşayan Gülsüm Çınar, 22 Haziran 2016'da yanında kaldığı kızı Ayşe Avcı'nın evinden ayrılarak, bir süre önce vefat eden eşiyle birlikte oturdukları kendi evine gitti. Akşam olmasına rağmen eve dönmeyen Çınar için çocukları ve torunları jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, AKUT, Antalya Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, İHH ve diğer ekiplerden oluşan 70 kişilik ekiple arama çalışması başlatıldı. Çalışmalarda iz takip köpekleri de kullanıldı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterin de havadan destek verdiği aramalarda, ormanlık alan, su yolları, dere yatakları, kuyular, tarla ve bahçeler arandı. Ekiplerin 5 gün boyunca sürdürdüğü aramalardan sonuç elde edilemedi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, 2016 yılında Gülsüm Çınar'ın kaçırıldığına dair delil bulunamadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verdi.

Bir süre sonra Gülsüm Çınar'ın kaybolmasıyla ilgili ihbar ve şikayetleri değerlendiren Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan özel ekip, Gülsüm Çınar'ın çocukları, torunları, akrabaları, Evrenseki Mahallesi'nde yaşayanlar, yakınlarının o dönem çalıştığı iş yerlerinde bulunan iş arkadaşları olmak üzere onlarca kişinin ifadesine başvurdu. Gülsüm Çınar'ın bütün yakınlarının cep telefonlarını dinlemeye alan jandarma ekipleri, geriye dönük HTS incelemesi yaptı.

DAMAT VE İKİ KIZINA DAVA

Jandarma tarafından yürütülen çalışma sonunda Gülsüm Çınar'ın damadı Mustafa Avcı, kızları Ayşe Avcı ve Neriman Çiftçi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler 'adli kontrol' şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mustafa Avcı hakkında 'kasten öldürme', Ayşe Avcı ve Neriman Çiftçi hakkında da 'üst soydan yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan cezalandırılmaları talebiyle hazırlanan iddianame, Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

SAVCI BERAAT İSTEDİ

Davanın karar duruşması dün Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmada tutuksuz sanıklar Mustafa Avcı, eşi Ayşe Avcı ve Neriman Çiftçi, tarafların avukatlarıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Duruşmada esas hakkında görüşünü açıklayan savcı, olayla ilgili sanıkların cezalandırılmasına yönelik kesin ve inandırıcı delil bulunamadığından ayrı ayrı beraat verilmesini talep etti. Savcının esas hakkındaki görüşüne katılmadıklarını belirten Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ile şikayetçilerin avukatı sanıkların cezalandırılmasını talep ederken, sanıkların avukatları esas hakkında görüşe uygun karar verilmesini istedi.

'BEN SUÇSUZUM'

Karar verileceğini belirterek son sözü sorulan sanık Mustafa Avcı, "Ben suçsuzum. Beraatımın verilmesini talep ederim" dedi. Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını söyledi. Verilen aranın ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların delil yetersizliğinden beraatlarına karar verirken, olayla ilgili suç faillerinin tespiti için cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2021-04-07 13:10:52



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