Rus turist, otel odasında ölü bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesine Rusya'dan tatile gelen Lenar Shaikhutdinov, kaldığı otel odasında ölü bulundu

Manavgat'ın Çolaklı Mahallesi'nde 5 yıldızlı otelde tatil yapan Rus vatandaşı Lenar Shaikhutdinov, dün kaldığı odanın banyosunda arkadaşı tarafından hareketsiz bulundu. Otel yetkililerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Shaikhutdinov'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Rus turistin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2021-04-07 14:04:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.