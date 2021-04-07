Rus turist, otel odasında ölü bulundu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesine Rusya'dan tatile gelen Lenar Shaikhutdinov, kaldığı otel odasında ölü bulundu
Manavgat'ın Çolaklı Mahallesi'nde 5 yıldızlı otelde tatil yapan Rus vatandaşı Lenar Shaikhutdinov, dün kaldığı odanın banyosunda arkadaşı tarafından hareketsiz bulundu. Otel yetkililerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Shaikhutdinov'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Rus turistin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2021-04-07 14:04:30
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.