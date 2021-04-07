Antalyalı turizmci, organlarıyla 'can' olacak



Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)ANTALYA´da baş aşrısı şikayetiyle gittiği hastanede beyin kanaması geçirdiği belirlenip ameliyat edildikten sonra yoğun bakıma alınan turizmci Ali Babacanoğlu´nun (46) beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, Babacanoğlu'nun organlarını bağışlama kararı aldı.

Antalya'da turist taşıyan bir şirkette genel müdür yardımcısı olan Ali Babacanoğlu, bir süredir yaşadığı baş ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye gitti. Tetkikler için hastaneye yatırılan Babacanoğlu burada fenalaşınca Op. Dr. Ömür Okan Cinemre tarafından acil ameliyata alındı. Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan turizmci, operasyonun ardından yoğun bakıma alındı.

Evli ve bir kız babası Babacanoğlu'nun, 5 gün sonra, dün beyin ölümü gerçekleşti. Özel bir okulda öğretmen olan eşi Zuhal Babacanoğlu ile kızı Derin, gözyaşına boğuldu. Aile, Babacanoğlu´nun organları bağışlama kararı aldı. Bağış kararı, özel hastane tarafından Sağlık İl Müdürlüğü'ne bildirildi. Koronavirüs (Covid-19) testi negatif çıkan Babacanoğlu'nun organları, Sağlık Bakanlığı sisteminden gelecek bilgiye göre alınacak.

Antalyalı turizmci Babacaoğlu, organların alınmasının ardından yarın Kurşunlu Mezarlığı'nda defnedilecek.DHA-Genel Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK

2021-04-07 14:08:37



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