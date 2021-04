Vali Yazıcı: “Pandemi herkesi psikolojik, sosyolojik, ekonomik olarak yordu"

Pandeminin uzadıkça tedbirlere uyumun zorlaştığını söyleyen Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “Pandemi bir yılı aşkın süredir devam ediyor. Bu süre uzadıkça tedbirleri uygulama ve denetim yapma da zorlanma başladı. Pandemi herkesi psikolojik, sosyolojik, ekonomik olarak yordu. İnşallah pandemi, aşılarımızın giderek artmasıyla bitirilecek. Pandemi inşallah gündemimizden düştüğü zaman şehrimize daha etkin bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz” sözlerine yer verdi.

Vali Ersin Yazıcı, turizm sezonu öncesi hazırlıklar, pandemi tedbirleri, esnafın sıkıntıları ve önerilerinin değerlendirildiği toplantıda Antalya Esnaf Odaları Başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıya Vali Yazıcı’nın yanı sıra; Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere ve çok sayıda oda başkanı katıldı.

Sezon öncesi tüm sektörlerin temsilcileriyle bir araya gelerek sorunlara ortak çözüm bulmaya çalıştığını ifade eden Vali Yazıcı, toplantıya katılan Esnaf Odası Başkanlarıyla tek tek sohbet ederek esnafın talep ve beklentilerini dinledi. Bu zorlu süreçten yine birliktelik ruhuyla çıkacağımızı belirten Vali Yazıcı, esnafın her zaman yanında olduğunu söyledi. Toplantıya katılan oda başkanları, pandemi sürecindeki sıkıntılarının giderilmesi noktasında çözüm önerilerini ilettiler.

“İnşallah daha güzel günlerde bir araya geleceğiz”

Bu zorlu sürecin aşılama çalışmalarıyla en kısa sürede sonlandırılacağını dile getiren Vali Yazıcı; “Pandemi nedeniyle sık sık bir araya gelememekteyiz. Pandemiden sonra inşallah daha güzel konuları konuşmak için daha sık bir araya geleceğiz. Toplumun nabzını en iyi tutan kesim olduğunuzu düşünüyorum. Şehirde olup biten her şeyi vatandaşlarımızın sıkıntılarını ve sorunlarını en iyi sizlerin aktaracağını düşünüyorum. Sizler mesleğiniz icabı vatandaşlarımızla en çok temas eden kişilersiniz. Hem sizin hem de vatandaşlarımızın sorunlarını hasbihal etmek için buradayım. İnşallah daha güzel günlerde daha sık bir araya geleceğiz” dedi.

“Birlikte şehrimizi daha güzel yerlere getireceğiz”

Vali Yazıcı; “Bugün bu toplantıyla şehirdeki tüm esnaf odası temsilcileriyle bir araya gelmiş bulunuyorum. Sizin haricinizde sivil toplum kuruluşları, ticaret odalarıyla birçok toplantı gerçekleştirdim. Herkesin sorunlarını önerilerini dinlemek istiyorum. Sorunları birlikte konuşalım, tartışalım. Birlikte hareket ederek sorunları ve sıkıntıları çözebileceğimize, birlikte ortak akılla şehrimizi daha güzel yerlere taşıyacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Antalya’mızın dünyaya tanıtılması açısından önemli bir iş”

Yakın zamanda çekimleri gerçekleştirilen ünlü yönetmen Guy Ritchie ile Jason Statham’ın bir araya geldiği aksiyon filmi “Five Eyes” hakkında değerlendirmelerde bulunan Vali Yazıcı; “Turizm başkenti Antalya’mız için böyle işler çok değerli. Filmin çekimleri EXPO alanı ve tarihi Kaleiçi’nde gerçekleştirildi. Antalya’mızın dünyaya tanıtılmasında, reklamının yapılmasında çok büyük öneme sahip. Film ekibi buradan memnun ayrıldı. Burada yine bu tür işler yapmaya sıcak bakıyorlar. Umarım şehir ekonomisine katkı sunan bu tür işler şehrimizde daha çok gerçekleşir” ifadelerine yer verdi.

“Süreci yönetmek zorlaştı”

Pandeminin uzadıkça tedbirlere uyumun zorlaştığını söyleyen Vali Yazıcı; “Pandemi bir yılı aşkın süredir devam ediyor. Uzun bir süre. Bu süre uzadıkça tedbirleri uygulama ve denetim yapmada zorlanma başladı. Pandemi herkesi psikolojik, sosyolojik, ekonomik olarak yordu. Pandemi, şuan itibariyle başladığı dönemden daha zor geçmekte. Süreci yönetmek gerçekten zorlaştı. İnşallah bir an önce bu süreç biter ve hep birlikte rahat bir nefes alırız” dedi.

“Sorunların çözümü noktasında sürekli iletişim halinde olacağız”

Sorunların çözümü noktasında iletişimin öneminden bahseden Vali Yazıcı; “İnşallah pandemi, aşılarımızın giderek artmasıyla bitirilecek. Pandemi koşulları değiştiğinde daha rahat bir araya gelerek daha farklı konularda istişarede bulunacağız. Pandeminin bitimiyle ümit ediyorum ki bu dönemde uğradığımız zararları hızlı bir şekilde kapatacağız. Buraya hizmet etmeye geldim. Sizlerle ve şehrin dinamiklerle iletişim halinde olmaya gayret ediyorum. Bunu önemsiyorum. Modern yönetim anlayışının bunu gerektirdiğine inanıyorum. Bu tür toplantılarımız sürekli devam edecek. Sorunlarımızı çözüme kavuşturma noktasında sürekli birbirimizle istişare içinde olacağız. Halkına itibar eden ve halkına hizmet etmek için bu görevde bulunan biriyim. Şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızı memnun etmek için şehrimizin sorunlarını çözmek için sizleri dinlemeye devam edeceğim” diye konuştu.

“Güvenlik olmazsa olmazımız”

Bir turizm şehri olarak Antalya için güvenliğin en üst sırada geldiğini vurgulayan Vali Yazıcı; “Turizm şehrindeyiz. Bu sebeple olmazsa olmazlarımızın başında güvenlik gelmekte. Suç veya suçlu gibi olayları gördüğünüzde güvenlik birimlerinizle irtibat kurmanızı rica ediyorum. Çünkü birçok suç örgütünün hedefinde olan bir şehir. Burası ülkemizin dünyaya açılan penceresi. Burada yaşanacak olumsuz bir olay dünyaya yansımakta. Bu da imajımıza zarar verebilir. Şehrimizi ziyaret edecek olan turistleri olumsuz etkileyebilir. Herhangi bir tereddüttünüz olduğunda mutlaka güvenlik birimlerimizi haberdar edin” ifadelerini kullandı.

Her işin başı sağlık diyerek sözlerine devam eden Vali Yazıcı; “Pandemi inşallah gündemimizden düştüğü zaman şehrimize daha etkin bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu hizmetlerin başında eğitim geliyor. Eğitim her zaman önceliklerim arasında. Sizlerden de eğitim konusunda manevi desteklerinizi bekliyor olacağım. Herhangi bir sıkıntınız olduğu zaman telefonlarımız her zaman açık. Sizleri ve vatandaşlarımızı dinlemek bizlerin görevi. Bunu Kaymakam arkadaşlarıma da söylüyorum. Her işi çözemeyebiliriz. Ama her zaman sorunların giderilmesi noktasında sizlerle iletişim halinde olacağım” şeklinde konuştu.

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere ise “Bu zorlu pandemi sürecinden inşallah sıkıntılarımızı, sorunlarımızı paylaşarak birlikte çözüm üreterek çıkacağız. Bu zorlu süreçte Sayın Valimiz ile çarşıda dinamik denetim modeliyle birlikte birçok esnaf ziyareti gerçekleştirdik. Özellikle maske mesafe hijyen konularına dikkat çekerek bu virüsü birlikte aşacağımızı vurguladık. Bizimle birlikte her zaman yanımızda sorunları yerinde inceleyen bir Vali’ye sahibiz. 1 yıl bile olmamasına rağmen 8 ayda neredeyse ayda 2 toplantı yaptığımız esnaf dostu bir valimiz var” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.