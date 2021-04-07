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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya’nın çocuk su elçilerine matara hediye edildi

İHA

Antalya’nın çocuk su elçilerine matara hediye edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, su kullanımında farkındalık oluşturmak için Antalya Mobil uygulamasında başlattığı ‘Antalya Çocuk Su Elçilerini Arıyor’ etkinliğine katılarak form dolduran ilk 2 bin 850 çocuğa su matarası ve sertifika hediye etti.
Antalya Büyükşehir Belediyesi su kaynaklarının korumak ve gelecek nesillere aktarılması noktasında çeşitli etkinlik ve çalışmalılarla farkındalık oluşturuyor. Bu kapsamda ‘Antalya Çocuk Su Elçilerini Arıyor’ başlıklı bir etkinlik düzenledi. 22 Mart Dünya Su Günü’nde başlayan etkinlik kapsamında çocuklar, Antalya Mobil Veri uygulamasından su tüketimi ve verimliliği konulu form doldurdu. Form dolduran ilk 2 bin 850 çocuğa Büyükşehir Belediyesi tarafından su matarası hediye edildi. Ayrıca çocuklara suya verdikleri önem için teşekkür edilerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek imzalı “Çocuk Su Elçisi” sertifikası verildi.
Çocuk Su Elçisi olan Elif Su Özyürek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin amcama bana bu hediyeyi verdiği için çok teşekkür ederim. Suyu israf etmemeye özen gösteriyorum. Bolca su içip sağlıklı kalıyorum” dedi.
Su tasarrufuna davet
Yapılan etkinliği çok beğendiğini ifade eden öğrenci velisi Gamze Yerlikaya, “ Çocuğumla beraber Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya sayfasında su kullanımının farkındalığına dair bu uygulamayı gördük. Formu doldurduk. Çocuğum adına güzel bir farkındalık projesi oldu. Başkanımız Muhittin Böcek’e teşekkür ediyoruz. Tasarrufa herkesi davet ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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