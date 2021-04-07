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Cesedi parçalayıp, foseptiğe atmışlar

DHA

Cesedi parçalayıp, foseptiğe atmışlar


Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da geçen yıl ocak ayından bu yana kayıp aranan Süleyman Eken'in (54) öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet zanlıları Oktay ve Mehmet Yılmaz kardeşlerin, Eken'i öldürdükten sonra parçaladıkları cesedini, annelerinin evinin bahçesindeki foseptiğe attıkları belirlendi.
Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde oturan Süleyman Eken'den haber alamayan Diyarbakır'daki annesi Sultan Akan, geçen yıl 9 Ocak günü polise kayıp başvurusunda bulundu. Sultan Akan'ın oğluyla en son 8 Ocak'ta görüştüğünü bildirmesi üzerine harekete geçen ekipler, Eken'in yalnız yaşadığı evde inceleme yaptı. Ekiplerin yaptığı arama çalışmalarında Süleyman Eken'e ait bir ize rastlanmadı.
POLİS, ORMANLIK ALANDA 300 YERİ KAZDI
Dosyanın Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne devredilmesi üzerine olayı araştırmak üzere özel ekip kuruldu. Ekipler, Süleyman Eken'in en son Oktay ve Mehmet Yılmaz kardeşler ile görüştüğünü belirledi. Yapılan teknik inceleme sonucu Yılmaz kardeşlerin, Eken'in kaybolduğu tarihte Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi civarında olduğu saptandı. Eken'in öldürülmüş olabileceğini değerlendiren ekipler, iş makineleriyle bölgedeki ormanlık alanda 300 ayrı yeri kazdı.
PARÇALAYIP, FOSEPTİĞE ATMIŞLAR
Ekipler bugün de Yılmaz kardeşlerin Döşemealtı'nda oturan annelerinin evine gitti. Çevrede inceleme yapan ekipler, bahçedeki foseptikte Süleyman Eken'in cesedini buldu. Cesedin, parçalanarak fosseptiğe atıldığı belirlendi.
Yaşanan bu gelişme üzerine gözaltına alınan Yılmaz kardeşler, cinayeti itiraf etti. Olay yerine getirilen Oktay Yılmaz, cinayetle ilgili polise ifade verdi. İlk belirlemelere göre taraflar arasında para anlaşmazlığı olduğu, cinayetin de bu nedenle işlendiği kaydedildi.
Foseptikte bulunan ceset parçaları, itfaiye ekipleri ve polis tarafından çıkartılmaya başlandı. Cesede ait parçalar, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2021-04-07 15:23:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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