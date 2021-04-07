İbradı lale üretim merkezi haline gelecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin İbradı'da bölgeyi alternatif gelir kaynakları ile tanıştırmak üzere diktiği 10 bin lale soğanı çiçek verdi. Belediyeye ait arazide oluşturulan üretim sahasında çoğaltılan lale soğanları teşvik için çiftçiye dağıtılacak.

Aralık ayında İbradı’da Büyükşehir Belediyesi’ne ait arazide oluşturulan üretim sahasına 10 bin adet lale soğanı dikildi. Filizlenen Lale soğanları baharın gelmesiyle birlikte çiçek verdi. Toprak altında çoğalan lale soğanları Haziran ayında üretime teşvik için bölgedeki çiftçilere dağıtılacak. Önümüzdeki yıl çiftçiler tarafından üretilecek lale soğanları alternatif gelir kaynağı olacak.



Üretici eğitiliyor

Büyükşehir Belediyesi lale üretimiyle ilgili İbradılı çiftçilere eğitim verdi. Eğitime Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Çiğdem Hacıoğlu da katıldı. Hacıoğlu, eğitime katılanların lale üretimi konusunda hevesli olduğuna dikkat çekerek, “Yerel üreticilerimize yeni gelir kaynakları oluşturmak adına, belediyeye ait bir parselimizde lale soğan bahçesi oluşturduk. Bu bahçeden elde ettiğimiz soğanları daha sonra üreticilerle paylaşıp onlara yeni gelir kaynağı oluşturacağız” dedi.

Ziraat Mühendisi Hüseyin Cengiz de yaklaşık 10 bin adet farklı cinslerden lale soğanı ektiklerini belirterek amaçlarının en güzel ve en verimli lale soğanı üretimini sağlamak olduğunu söyledi.

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