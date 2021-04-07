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Cesedi parçalayıp, foseptiğe atmışlar (2)

DHA

Cesedi parçalayıp, foseptiğe atmışlar (2)


KAFATASI VE GÖĞÜS KAFESİ BULUNAMADI
Antalya'da öldürülüp parçalanarak foseptiğe atılan Süleyman Eken'in cesedine ait parçalar polis ekiplerince tek tek çıkartıldı. Yapılan aramada kafatası ve göğüs kafesinin bulunamadığı, aramaya yarın devam edileceği kaydedildi. Bulunan parçalar ise Antalya Adli Tıp kurumu'na götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2021-04-07 15:59:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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