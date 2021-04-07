Cesedi parçalayıp, foseptiğe atmışlar (2)

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KAFATASI VE GÖĞÜS KAFESİ BULUNAMADI

Antalya'da öldürülüp parçalanarak foseptiğe atılan Süleyman Eken'in cesedine ait parçalar polis ekiplerince tek tek çıkartıldı. Yapılan aramada kafatası ve göğüs kafesinin bulunamadığı, aramaya yarın devam edileceği kaydedildi. Bulunan parçalar ise Antalya Adli Tıp kurumu'na götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-04-07 15:59:35



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