Elektronik Kütüphane Projesi görme engelli öğrencilere umut ışığı oldu

Akdeniz Üniversitesi, Engelsiz Kampüs hedefi doğrultusunda attığı adımlarla Elektronik Kütüphane gibi projelerle birçok üniversiteye örnek , engelli öğrencilere umut ışığı oldu.

Akdeniz Üniversitesi, ‘Engelsiz Kampüs’ hedefiyle attığı adımlarla engelli bireylerin hayatını kolaylaştırıyor. Son olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen “Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri” kapsamında Erişilebilir Üniversite kategorisinde birinci olan Akdeniz Üniversitesi, hayata geçirdiği projelerle, diğer üniversitelere de örnek oluyor. Bu projelerin arasında özellikle ‘Elektronik Kütüphane Projesi’ birçok üniversite tarafından uygulanmaya başlandı.



30 binin üzerinde kaynak var

Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yardımcı Teknolojiler Ofisi engelli öğrencilere teknolojik destek, bilişim okuryazarlığı gibi konularda da destek vermektedir. Elektronik Kütüphane Projesinin arkasındaki isimlerden biri Akdeniz Üniversitesi mezunu olan Sarper Arıkan, özellikle kütüphane projesinin görme engelli öğrencileri için umut ışığı olduğunu vurguladı. Sarper Arıkan “ Kütüphanemizde yaklaşık 30 bin kaynağımız var. Görme engelli öğrencilerimiz, bu kaynaklarla kendilerini geliştirme şansı buluyor” ifadelerini kullandı. Sarper Arıkan, üniversite web sayfasından ulaşılabilen elektronik kütüphaneye öğrencilerin kimlik numaraları, şifreleri ve engelli raporlarıyla kayıt olarak kaynaklara erişim sağlayabildiğini söyledi.



Dört üniversiteye danışmanlık hizmeti veriliyor

Sosyal sorumluluk projelerinde de yer aldıklarını ifade eden Arıkan, pek çok üniversite ve kurumlara Toplum ve Hizmet Uygulamaları Dersi kapsamında danışmanlık yaptıklarını kaydetti. Sarper Arıkan ,Destek Teknolojileri Eğitimi ve Uygulama Birimi olarak görme engellilere yönelik laboratuvarların nasıl oluşturulacağına ve kullanılacağına dair dört devlet üniversitesine danışmanlık hizmeti verdiklerini ve ödüle layık görüldüklerini de söyledi.



Yazılım geliştirme desteği

Görme engellilerin okuyamama sorununu çözebilmek için android işlemcisi bulunan tablet veya cep telefonunun ürünün etiketine dokundurulduğunda özelliklerini sesli aktaran bir çalışmaya da imza atan Sarper Arıkan, kendi yazılımlarını geliştirmek konusunda da engellilere destek veriyor. Sarper Arıkan, “Görme engelli öğrenciler başta olmak üzere yerel ve ulusal boyutta bazı projelerimiz bulunuyor. Bunların başında eğitim ve yazılım projeleri geliyor. Görme engelli bireylerin kullandığı bilgisayar teknolojileri konusunda eğitimler veriyoruz ve bireylerin kendi yazılımlarını geliştirmeleriyle ilgili çalışmalar yürütüyoruz.” şeklinde konuştu.

Hacettepe Üniversitesi'nde 2016'da ilaç kutularının engelli bireylere erişimi sağlayabilmeleri projesiyle Hamle İnovasyon ödülü alan Arıkan, aynı yıl Türkiye Bilişim Yıldızları Yarışması’nda ikinci oldu. Sarper Arıkan, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca düzenlenen ve bin başvurudan sadece 4 kişinin ödül aldığı "Engelsiz Üniversite Ödülleri"nde "Engelli Dostu Birey" ödülü almaya hak kazandı. ‘Engelsiz Kampüs’ projesi çerçevesinde aynı zamanda görme engelli bireylerin kampüste rahat hareket edebilmeleri için hayata geçirilen navigasyon projesi de yer alıyor.

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