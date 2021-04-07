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Serik Belediyespor - Silahtaroğlu Van Spor: 1-0

DHA

Serik Belediyespor - Silahtaroğlu Van Spor: 1-0


Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)STAT: İsmail Oğan
HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Mert Baykal, Sabri Öğe
SERİK BELEDİYESPOR: İbrahim Demir - Atakan Cangöz, Murat Gürbüzerol (Dk.65 Ahmet Atik), Sinan Kalaycı (Dk.74 Tufan Kelleci), Ahmet Bahçıvan (Dk.65 Kaan mert Nasırcılar), Yusuf Onur Arıkan, Abdülsamet Burak, Murat Erdemir, Cenk Kaplan, Burak Albayrak, Emre Bekir (Dk.85 Ergün Nazlı)
SİLAHTAROĞLU VAN SPOR: Aydın Bağ Şiyar Kepir, Abdulkadir Özdemir (Dk.84 Berkan İbrahim Çakır), Sedat Cengiz, Üzeyir Ergün, Burhan Arman (Dk.84 Utku Şen), Ali Say, Emre Özkan, Barış Gök, Muhammet Mahmut Emir (Dk.62 Ömer Yıldız), Sedat Komi (Dk.74 Yakup Demir)
GOLLER: Dk.15 Murat Gürbüzerol (Serik Belediyespor)
SARI KARTLAR: Abdulsamet Burak, Atakan Cangöz, Kaan Mert Nasırcılar (Serik Belediyespor)Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Serik Belediyespor sahasında Silahtaroğlu Van Spor'u 1-0 mağlup etti.
Karşılaşma Serik Belediyespor'un vuruşu ile başladı. 15'inci dakikada gelişen ev sahibi ekip atağında topla buluşan Murat Gürbüzerol, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Murat'ın vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0. Her iki takımın zaman zaman ataklarının bulunduğu ilk yarıda başka gol olmadı.
İkinci yarıda da karşılıklı ataklar gol getirmedi. Mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 kazandı.DHA-Spor Türkiye-Antalya Namık Kemal KILINÇ
2021-04-07 17:10:10

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