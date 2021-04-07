Roma duvarına plastik çeşmeyle gündeme gelen mahallede 25 eser tespit edildi



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)GEÇ Roma dönemine ait, cami duvarı olarak kullanılan eserlerin üzerine beyaz plastik boru takılarak, çeşme yapılması ve tepkiler üzerine sökülmesiyle gündeme gelen, Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki mahallede müze yetkilileri, inceleme yaptı. Bölgede 25 tarihi eser tespit edilirken, 4'ünün öncelikli olarak müzeye taşınması kararlaştırıldı.

Osmankalfalar Mahallesi çevresinde bulunan kabartmalı steller ve aslanlı lahit kapağının, yıllar önce bölge halkı tarafından mahalle camisinin bahçe duvarı olarak kullanıldığı ortaya çıkmış, gelen uzmanlar da bu 4 eserin Geç Roma dönemine ait olduğunu belirlemişti. M.S. 3'üncü ve 4'üncü yüzyıllardan kalma olduğu tespit edilen eserlerin, bulunduğu yerde korunması kararlaştırıldı. Tarihi eserlerin, yıllardır mahalleli tarafından korunduğu belirtildi.

BORULAR SÖKÜLÜP, KALDIRILDI

Korkuteli Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, yaklaşık 2 hafta önce mahalleye gelerek, bölge halkının talebi üzerine, eserlerin bulunduğu duvara çeşme yapmak için çalışma başlattı. Duvarın alt kısmında olan ve yıllardır burada bulunan su çıkışından bağlantı yapan ekipler, tarihi eserlerin üzerinden geçirdiği plastik borulara birden fazla çeşme bağladı. Çevreden gelen tepkiler üzerine borular, mahalleli tarafından sökülüp, eski haline getirildi. Duvarın alt tarafındaki su çıkışı da kapatıldı.

25 ESER TESPİT EDİLDİ

Osmankalfalar Mahallesi'ndeki caminin bahçe duvarına yıllar önce yerleştirilen 4 tarihi eserle ilgili Elmalı Müze Müdürlüğü tarafından inceleme yapıldı. İnceleme sonucu caminin çevre duvarlarının yanı sıra mahalle ile sokak aralarında ve bazı evlerin duvarlarında; mezar kapağı, yazıtlı mezar stelleri, yazıtlı sütun parçaları ve mimari elemanlar olmak üzere 21 taşınmaz kültür varlığı daha olduğu belirlendi. Bu eserlerin Osmankalfalar Mahallesi'nin yaklaşık 1,5 kilometre güneybatısında yer alan, 2016 yılında 1'inci ve 3'üncü derece arkeolojik sit alanı ilan edilen antik yerleşim alanından taşındığı tespit edildi. Bu eserlerin ne zaman ve kimler tarafından taşındığına dair net bilgiye ulaşılamadı.

4'Ü TAŞINACAK

Mahallede tespit edilen eserlerden öncelikli olarak çeşme alınlığına monte edilen 3 stel ile lahit kapağının Antalya Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü uzmanları ile bulundukları yerden sökülerek, müzeye nakledilmesi kararlaştırıldı. Diğer 21 eserin ise ilerleyen dönemlerde müzeye taşınmasına karar verildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2021-04-07 17:18:03



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