Marangoz atölyesinde cinsel saldırı sanığına 16 yıl 9 ay hapis

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marangoz atölyesinde cinsel saldırı sanığına 16 yıl 9 ay hapis

DHA

Marangoz atölyesinde cinsel saldırı sanığına 16 yıl 9 ay hapis


Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, çalıştığı eğlence merkezinden eve bırakma bahanesiyle alarak, otomobille marangoz atölyesine götürdüğü Çiğdem Yaylak'a (29) cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Murat Kaya (36), 16 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yaylak'ın annesi ve avukatları, duruşma çıkışı yaptıkları açıklamada, cezayı az bulduklarını belirterek, hukuk mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.
Antalya'da, 30 Eylül 2019'da, eğlence merkezinde çalışan 1 çocuk annesi Çiğdem Yaylak, iş bitimi patronunun söylemesi üzerine, kendisini taksi durağına bırakması için müşteri Murat Kaya'nın otomobiline bindi. Durağa geldiklerinde Kaya, iddiaya göre, araçtan inmesine izin vermediği Yaylak'ı dövdü. Otomobille marangoz atölyesine giden Kaya, burada Yaylak'ı dövmeye devam etti. Kaya, daha sonra Yaylak'a cinsel saldırıda bulundu ardından otomobille bilmediği bir yerde bırakarak, kaçtı. Polise giden Çiğdem Yaylak, olayı anlatıp, şikayetçi oldu. Polisin çalışmasıyla yakalanan Murat Kaya ve Yaylak'a zorla uyuşturucu madde kullandırdığı öne sürülen arkadaşı G.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde iddiaları kabul etmedi. 
GÖRÜNTÜLERİ SİLMİŞLER
İş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın gerçekleştiği tarih ve saat aralığını gösteren kayıtların silindiğini tespit etti. Veri kurtarma uzmanlarının yaptığı çalışma sonunda olay anına ilişkin bir kısım görüntüler kurtarıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Kaya ile G.K., çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
TUTUKLAMA TALEBİ REDDEDİLDİ
Antalya 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmalarda savcının tutuklanma talebine rağmen mahkeme heyeti, sanık Murat Kaya'nın tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Mağdur kadının aile avukatı Bilgenur Yalçın, mahkemeye ek dilekçe vererek, Kaya'nın tutuklanmasını istedi. Bu talebin reddedilmesi üzerine Yalçın, tutuklanma talebini üst mahkeme olan 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşıdı.
'ADLİ KONTROL HÜKÜMLERİNİ YERİNE GETİRMEMEK'TEN TUTUKLANDI
1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, yaklaşık 2 ay önce aldığı kararda, sanığın adli kontrol hükümlerini isteyerek yerine getirmediğini, bununla ilgili yasal ve geçerli mazeret bildirmediği, atılı 'cinsel saldırı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağını gerekçe göstererek, tutuklanmasını kararlaştırdı.
SON KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKARILDI
Bugün 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanık Murat Kaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katılırken, tutuksuz sanık G.K., Çiğdem Yaylak'ın annesi Hülya Baran, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Vekili Alperen Çiftçi ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Alperen Çiftçi, savcının Murat Kaya hakkında sunduğu mütalaaya katıldıklarını belirterek, diğer sanık G.K.'nin de 'yardım eden' sıfatıyla cezalandırılmasını talep etti.
Sanık avukatı ise müvekkilinin her türlü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını istedi.
Şikayetçi sıfatıyla duruşmada hazır bulunan Çiğdem Yaylak'ın annesi Hülya Baran, diğer sanığın da tutuklanmasını istedi. 
BERAATİNİ İSTEDİ
Duruşmada son sözü sorulan Murat Kaya, Çiğdem Yaylak'ın kendi rızası ile aracına bindiğini ve intihara meyilli kişiliği olduğunu öne sürerek, kendisine zorla uyuşturucu verilmediğini iddia edip, beraatini talep etti.
Savcı ise önceki duruşmada sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, suçun ses ve kamera kayıtları ile sabit olduğunu belirterek, sanığın 'nitelikli cinsel saldırı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'hakaret' suçlarından 40 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı, 'yardım eden' sıfatıyla yargılanan diğer sanık G.K.'nin ise beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, kısa aranın ardından Murat Kaya'yı 'cinsel saldırı' suçundan 12 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4 yıl 6 ay ve 'hakaret' suçundan da 3 ay hapis ile cezalandırdı. Diğer sanık G.K. ise tüm suçlamalardan beraat etti.
'MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ'
Adliye önünde gazetecilere açıklama yapan ailenin avukatı Bilgenur Yalçın, verilen cezanın tatmin edici olmadığını belirterek, sanığa indirim uygulanmamasının sevindirici olduğunu söyledi. Avukat Serap Kaya İncir de "Bugün en azından halk arasında 'kravat' indirimi olarak bilinen indirimin yapılmaması bizi mutlu etti. Bugün itibarıyla davayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıyacağız. Orada da duruşmalı inceleme talep edeceğiz. Mücadelemize devam ederek, sanıkların hak ettikleri cezayı almaları için her türlü mücadeleye devam edeceğiz" dedi. 
Anne Hülya Baran ise sanık G.K.'nin de ceza almasını beklediğini ancak almadığını belirterek, "Biz bu davayı medyaya taşımasaydık bu şahıs, tutuklanmayacaktı. Medyadan Allah razı olsun. Onların sayesinde sesimizi duyurduk ve ceza aldı ancak bu ceza asla beni tatmin etmedi. Sanık, kızımın uyuşturucudan dosyası olduğunu söyledi. Doğru söylüyorsa o kanıtı ortaya koymalıydı. Ben bugün 25 yıl hapis beklerken, 16 yıl 9 ay hapis verildi. Benim kızıma, Murat Kaya'nın ağabeyinin arabasının camını kırdı, diye 20 bin TL ceza verildi. Benim kızımın hayatına kim, ne verecek?" diye konuştu. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2021-04-07 17:52:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Duvarlarda bulunan 3 eser müzeye götürülürken 22 eser korumaya alındı
YEREL HABERLER Duvarlarda bulunan 3 eser müzeye götürülürken 22 eser ...
Roma duvarına plastik çeşmeyle gündeme gelen mahallede 25 eser tespit edildi
YEREL HABERLER Roma duvarına plastik çeşmeyle gündeme gelen ...
Vali Yazıcı: " Gazeteciler Antalya’nın tanıtılmasında büyük rol oynuyor"
YEREL HABERLER Vali Yazıcı: " Gazeteciler Antalya’nın tanıtılmasında ...
Alanya’da tepegözler yenileniyor
YEREL HABERLER Alanya’da tepegözler yenileniyor
Serik Belediyespor - Silahtaroğlu Van Spor: 1-0
YEREL HABERLER Serik Belediyespor - Silahtaroğlu Van Spor: 1-0
Eniştelerini 40 dakika döven iki kardeş, adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Eniştelerini 40 dakika döven iki kardeş, adliyeye ...
Alanya’nın Demirtaş ve Keşefli mahallerine yeni yol
YEREL HABERLER Alanya’nın Demirtaş ve Keşefli mahallerine yeni yol
Başkan Böcek CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na projelerini anlattı
YEREL HABERLER Başkan Böcek CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ...
Rus turistin öldüğü deniz paraşütü kazasında çifte beraat
YEREL HABERLER Rus turistin öldüğü deniz paraşütü kazasında çifte ...
Antalya'da kayıp hemşire, uçurum ve ormanlık alanda aranıyor Bir hafta önce sevgilisine ayrılık ve veda mesajı atan hemşire ortadan kayboldu Kayıp hemşire, ailesi ve AFAD ekipleri tarafından son görüldüğü Güver uçurumunda aranıyor Doktor ve muhasebeci ağabeyler de kardeşlerini uçurum kenarında dürbünle arıyor
YEREL HABERLER Antalya'da kayıp hemşire, uçurum ve ormanlık alanda ...
Öğretmenlere 'koronavirüslü öğrenci' nöbeti
YEREL HABERLER Öğretmenlere 'koronavirüslü öğrenci' nöbeti
Cesedi parçalayıp, foseptiğe atmışlar (2)
YEREL HABERLER Cesedi parçalayıp, foseptiğe atmışlar (2)
Elektronik Kütüphane Projesi görme engelli öğrencilere umut ışığı oldu
YEREL HABERLER Elektronik Kütüphane Projesi görme engelli ...
Mağdur besiciye 3 gebe inek verildi
YEREL HABERLER Mağdur besiciye 3 gebe inek verildi
Cesedi parçalayıp, foseptiğe atmışlar/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Cesedi parçalayıp, foseptiğe atmışlar/ Ek fotoğraflar
Antalya'da kan donduran cinayet 1,5 yıldır kayıp olan kişinin cesedi müstakil bir evin foseptik çukurunda parçalar halinde bulundu Ekipler cesedin kafasını bulmak için didik didik arama yaptı
YEREL HABERLER Antalya'da kan donduran cinayet 1,5 yıldır kayıp olan ...
Alanya'da plajlar doldu
YEREL HABERLER Alanya'da plajlar doldu
Köpeğin peşine düşen kurtlar güvenlik kamerasında Güvenlik görevlisi Süleyman Yamaç: “Telden giremediler, köpek kurtulunca gittiler”
YEREL HABERLER Köpeğin peşine düşen kurtlar güvenlik ...
Cesedi parçalayıp, foseptiğe atmışlar
YEREL HABERLER Cesedi parçalayıp, foseptiğe atmışlar
İbradı lale üretim merkezi haline gelecek
YEREL HABERLER İbradı lale üretim merkezi haline gelecek
Antalya’nın çocuk su elçilerine matara hediye edildi
YEREL HABERLER Antalya’nın çocuk su elçilerine matara hediye edildi
Antalyaspor bayrakları caddeleri süslüyor
YEREL HABERLER Antalyaspor bayrakları caddeleri süslüyor
Masa Dağı’nda gönüllü temizlik
YEREL HABERLER Masa Dağı’nda gönüllü temizlik
Alanya’ya yaz erken geldi Alanya'da deniz keyfi
YEREL HABERLER Alanya’ya yaz erken geldi Alanya'da deniz keyfi