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Eniştelerini 40 dakika döven iki kardeş, adliyeye sevk edildi (2)

DHA

Eniştelerini 40 dakika döven iki kardeş, adliyeye sevk edildi (2)


İKİ KARDEŞ TUTUKLANDI
Antalya'da, kız kardeşlerinden boşanmasını istedikleri enişteleri Ahmet Asrav'ı 40 dakika boyunca döven Mehmet ve Ahmet Uysal kardeşler, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği´nce `kasten yaralama´ suçundan tutuklandı.  DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2021-04-07 19:59:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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