Eniştelerini 40 dakika döven iki kardeş, adliyeye sevk edildi (2)

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İKİ KARDEŞ TUTUKLANDI

Antalya'da, kız kardeşlerinden boşanmasını istedikleri enişteleri Ahmet Asrav'ı 40 dakika boyunca döven Mehmet ve Ahmet Uysal kardeşler, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği´nce `kasten yaralama´ suçundan tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-04-07 19:59:12



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