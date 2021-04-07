Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor: 2-4

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)STAT: Antalya
HAKEMLER: Özgür Yankaya, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal
FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov, Eren Albayrak, Doğukan Sinik (Dk.81 Omar İmeri), Ufuk Akyol (Dk.46 Naldo), Sidney Sam (Dk.70 Serdar Gürler), Fredy, Amilton, Podolski
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Camara, Uğur Çiftçi, Isaac (Dk.80 Claudemir), Fajr, Boyd (Dk.70 Erdoğan Yeşilyurt), Hakan Arslan, Gradel (Dk.90 Kone), Yatabare (Dk.80 Kayode)
GOLLER: Dk.27 (P), Dk.67 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor) - Dk.1-Dk.36 Boyd, Dk.47 Yatabare, Dk.90+3 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor)
SARI KARTLAR: Doğukan Sinik, Amilton, Fredy (Fraport TAV Antalyaspor) Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Ali Şaşal (Demir Grup Sivasspor)SÜPER Lig´in 33´üncü haftasında Antalya´da oynanan maçta Demir Grup Sivasspor, Fraport TAV Antalyaspor´u 4-2 yendi.
1´inci dakikada Gradel´in sol çaprazdan ceza alanına ortasında hareketlenen Boyd´un arka direkte vuruşunda top kalecinin sağından ağlara gitti: 0-1.
6´ncı dakikada Ufuk Akyol´a yapılan faul sonrasında Antalyaspor serbest vuruş kazandı. Ceza alanı dışında, kaleyi karşıdan gören noktadan Eren Albayrak´ın sert şutunu kaleci Ali Şaşal iki hamlede kontrol etti.
22´nci dakikada Fraport TAV Antalyaspor sağ kanattan atak geliştirdi. Doğukan Sinik ceza alanına girdiği anda Camara tarafından düşürüldü. Pozisyona önce `devam´ kararı veren hakem Özgür Yankaya, ardından VAR hakeminin uyarısı ile pozisyonu bir kez de saha kenarındaki ekrandan izledi ve penaltı kararı verdi.
27´nci dakikada penaltıyı kullanan Fredy´nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.
36´ncı dakikada Ahmet Oğuz´un taç atışından ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Boyd, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 1-2.
45+4´üncü dakikada Gradel kaleci ile karşı karşıya kaldı. Altıpas üzerinden vuruşunda Boffin gole izin vermedi.
İlk yarı Demir Grup Sivasspor´un 2-1´lik üstünlüğü ile kapandı.
47´nci dakika Gradel sol kanattan topu ceza alanındaki Fajr ile buluşturdu. Bu futbolcunun aşırtma vuruşu sonrası kale önündeki Yatabare´nin kafa vuruşunda top kalecinin solundan ağlara gitti: 1-3.
49´uncu dakikada Doğukan Sinik sağ kanattan topu rakip ceza alanına gönderdi. Podolski´nin kafa vuruşunda kaleci Ali Şaşal mutlak golü önledi.
58´inci dakikada Gradel-Yatabare paslaşması sonrasında topla rakip ceza alanına giren Gradel kaleci Boffin ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda Boffin topu kornere gönderdi.
67´nci dakikada Fredy´nin ceza alanı dışından sert şutu kaleci Ali Şaşal´ın bakışları arasında sol köşeye gitti: 2-3.
70´inci dakikada Amilton´un pasında ceza alanı içinde topla buluşan Podolski´nin vuruşu kaleci Ali Şaşal´ın müdahalesi ile kornere çıktı.
74´üncü dakikada ceza alanı dışından kaleyi karşıdan gören noktadan Serdar Gürler´in sert şutu kaleci Ali Şaşal´da kaldı.
88´inci dakikada Gradel sol çaprazdan topu ceza alanına ortaladı. Erdoğan Yeşilyurt´un kale önünde yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Boffin´in müdahalesi ile oyun alanına geri döndü.
90+3´üncü dakikada Kone´nin pasında topla ceza alanında buluşan Erdoğan Yeşilyurt´un vuruşu gol oldu: 2-4.
Karşılaşma Demir Grup Sivasspor´un 4-2 üstünlüğü ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2021-04-07 21:19:12
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.