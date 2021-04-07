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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çalımbay: "Mücadelemizi skora yansıttık"

İHA

Çalımbay: "Mücadelemizi skora yansıttık"

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Antalya'ya puan ya da puanlar almak için geldiklerini belirterek, "Sahada koşan, mücadele eden iyi oynayan ve kontra atakları iyi değerlendiren bir takım vardı, mücadelenin karşılığını skora yansıttık" dedi.
Süper Lig’in 33. haftasında DG Sivaspor deplasmanda karşılaştığı FT Antalyaspor’u 42 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Çalımbay, FT Antalyaspor ile oynayacakları karşılaşmaların çekişmeli geçtiklerini hatırlattı.
Antalya’dan tek amaçlarının puan ya da puanlar almak olduğunu dile getiren Çalımbay, “Bunu yapmak için oyuna iyi başlamak gerekiyordu. Girdiğimiz pozisyonları da iyi değerlendirmemiz gerekiyordu. Bugün hepsini sahada yaptık. Ufak tefek hatalarımız golleri getirdi. Sahada koşan, mücadele eden iyi oynayan, kontratakları iyi değerlendiren bir takımımız vardı. Yaptığımız mücadelenin karşılığını skora yansıttık” diye konuştu.

"İyi oynuyor ve kazanıyoruz"
Antalyaspor’un ligdeki en zor deplasmandan biri olduğunu anımsatan Çalımbay, “Boşluk verdiğinizde sıkıntı yaşayabilirdiniz. Yine de ne olursa olsun, sonradan girenle oyuncularımız da etkili oldu. Takıma katkı sağladılar. Skoru maçı kazanmamızı netleştiren oyunculardı. Takımım son maçları iyi oynuyor ve iyi skorlarla kazanıyor. Bunu ligin sonuna kadar devam ettirip, ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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