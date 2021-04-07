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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından

DHA

Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından


Yanal: Basit goller yedik, hatalarımızı görmeliyiz
Çalımbay: Maçı, oyuna sonradan girenler kazandırdıSüleyman EKİN / ANTALYA, (DHA) Süper Lig´in 33´üncü haftasında Demir Grup Sivasspor´un Fraport TAV Antalyaspor´u 4-2 yendiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takımın teknik sorumluları karşılaşmayı değerlendirdi. 
Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, uzun süredir ortaya koydukları performansın dışında bir oyun ortaya sergilediklerini söyledi. Yanal, "Özellikle oyunun başında ve ikinci yarının başında yediğimiz basit goller, ardından taçtan yediğimiz basit goller asıl performansımızla örtüşmüyor. Biz her şeyi yeniden karıp, düzeltip hatalarımızı görmeliyiz. Önümüzdeki haftadan itibaren eski ayarlarımıza geri dönmeliyiz. Bunu yapabilecek bir takım var. Çünkü bunu daha önce yaptılar. Geçen haftaki iyi performansı bu hafta göremedik. Ancak zaman zaman mücadeleci iyi futbol oynadık. Biz karakterleri yüksek, duruşu iyi olan takımdan kurulu bir ekibiz. Oyuncularımın bu haftadan itibaren gereğini yapacağını düşünüyorum. Oyuncularıma bu konuda güveniyorum" dedi.
ÇALIMBAY: MAÇI OYUNA SONRADAN GİRENLER KAZANDIRDI
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise Antalyaspor ile oynadıkları maçların çoğunun çekişmeli geçtiğine dikkat çekerek, "Bu maçın da böyle olacağını biliyorduk" dedi.
Rakibe göre tedbirlerini aldıklarını ve oyuncularıyla konuştuğunu belirten Rıza Çalımbay, "Bizim tek amacımız puan ve puanlarla dönmekti. Tabii ki bunu yapabilmek için de oyuna çok iyi başlamak gerekiyor. İyi mücadele etmek gerekiyor ve yakaladığınız kontratakları da iyi bir şekilde değerlendirmek gerekiyordu. Oyuncularım bugün hepsini yaptılar. Zaman zaman hatalarımız da oldu ama genelinde mücadele eden, koşan, kontratakları mükemmel şekilde değerlendiren bir takım vardı sahada. Yaptığımız mücadelenin karşılığını da skora yansıttık. Çok güzel bir galibiyet aldık" dedi.
En zor deplasmanlardan birinden 3 puanla dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını sözlerine ekleyen Çalımbay, "Bir kere Antalyaspor çok iyi bir takım. Çabuk oyunculara sahipler. Eğer boşluk verdiğiniz takdirde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yaşadık da. Ama yine de ne olursa olsun hele hele sonradan giren arkadaşlarımız çok etkili oldu. Takımlarına da büyük faydaları oldu. Maçı netleştiren de kazandıran da sonradan giren arkadaşlardı. Hepsini tebrik ediyorum. Gerçekten takımımız son maçlarda hem iyi oynuyor, hem de iyi skorlar alıyoruz. İnşallah bunu ligin sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. Ligi de iyi bir yerde bitirmek istiyoruz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Ersun Yanal'ın açıklamaları
Rıza Çalımbay'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2021-04-07 22:16:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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