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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Döşemealtı’na 60 kilometrelik doğalgaz yatırımı

İHA

Döşemealtı’na 60 kilometrelik doğalgaz yatırımı

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, ilçeye 60 kilometre daha doğalgaz alt yapı yatırımı için protokol imzaladı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, 2021 2022 yılı içerisinde ilçede yapılacak doğalgaz altyapı çalışmalarıyla ilgili Enerya Antalya Bölge Direktörü Mehmet Akif Tulukçu ile protokol imzaladı. Hazırlanan protokol ile çalışmaları devam eden Altınkale, Yeşilbayır, Bahçeyaka, Tomalar, Çıplaklı, Yeniköy Mahallelerinde bu yıl sonuna kadar 60 kilometre daha doğalgaz alt yapısı bağlanacak.

“6 bin 811 haneye doğalgaz”
Belediye olarak yaptıkları işbirliği ile 2017 yılından bu yana ilçede çalışma yapan Enerya’nın 125 kilometre doğalgaz alt yapı şebekesi tamamlayarak 4 bin 211 haneye doğalgaz sunduğuna dikkat çeken Turgay Genç, bu yıl sonuna kadar yapılacak olan 60 kilometre yeni alt yapı ile 2 bin 600 yeni hanenin daha doğalgaz kullanmaya başlayacağı söyledi.

“7 yılda geldiğimiz nokta”
Başkan Genç, “Bugün kentimiz için, ilçemiz için çok önemli bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Bizim için en büyük ihtiyaçların başında gelen altyapı ihtiyaçlarını gidermek için bu toplantıyı planladık. Hedefimize koyduğumuz vizyonla 7 yılda geldiğimiz nokta çok değerli. Döşemealtı Türkiye’nin şuan en fazla ruhsat veren 3’ncü belediyesi durumunda. TUİK verilerine göre Antalya’nın en hızlı göç alan bölgesiyiz ve tabi ki bu bizi çok mutlu ediyor” diye konuştu.

“Gelişim mutluluk verici”
“Bölgemiz çok hızlı bir şekilde kentleşiyor” diyen Başkan Genç, “Bu kentleşmeyle birlikte modern bir planlama ve sistemli bir şekilde hedefe koyduğumuz vizyon doğrultusunda gelişimi mutluluk verici. Bugünde yüklenici firma ile Döşemealtı’nın şuan Yeniköy Mahallesi ve Yeşilbayır Mahallelerinde tamamlanmayan alt yapı planlamasının protokolünü yapacağız. Hedefimiz 2021 yılında Yeniköy, Çığlaklı, Yeşilbayır, Tomalar ve Bahçeyaka Mahallelerimizdeki altyapıyı tamamlamak” şeklinde konuştu.

“Hemşerilerim hizmetin en iyisine layık”
Döşemealtılıların, hizmetin en iyisine layık olduğunu söyleyen Genç, “Hedefimiz bu yıl içerisinde merkez çekirdek alanlarımızı bitirmek. 2022 yılı itibariyle de Düzlerçamı, Karaman, Nebiler ve Çığlık bölgesini bu aksı ve çekirdeği alt yapı ve kanalizasyonla buluşturmayı planlıyoruz. Bu protokol ile de bunu tescillemiş olacağız. Tüm hemşerilerim hizmetin en iyisine layık. Bizde gece gündüz çalışarak Antalya’nın kuzey yıldızı ve markası olma yolunda çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Doğalgaza geçmeyen Antalyalı kalmasın”
Mehmet Akif Tulukçu, “Bu bölgede 2017 yılında başladığımız çalışmalarda 2020 yılı sonuna kadar 125 kilometre Doğalgaz altyapısını tamamladık. Bu protokol ile de 60 kilometre yeni hat için devam eden çalışmalarımızda işbirliği yapıyoruz. Doğalgaz kullanımına geçmeyen Antalyalı kalmasın istiyoruz. Bu hedefle de Doğalgaza dönüşümü kolaylaştırıyoruz. Doğalgaz dönüşümü yapmak isteyen tüm Antalyalılara Vakıf Bank ile yapılan Doğalgaz dönüşüm maliyeti anlaşması ile 36 ay vadeli 15 bin TL ye kadar çok uygun fiyatla kredi sağlanabilecek. Yine Doğalgaz aboneliklerin de vatandaşlara kolaylık sağlamak adına kredi kartına taksit imkanı sunmaktayız” açıklamalarında bulundu.

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