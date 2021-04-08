FETÖ’den yargılanan eski Antalya Vali yardımcısına 7 yıl 6 ay hapis cezası

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FETÖ\PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanan eski Antalya Vali Yardımcısı B.Ç., çıkarıldığı mahkemece 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesinde 7 Nisan Çarşamba günü görülen duruşmada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanan eski Antalya Vali Yardımcısı sanık B.Ç.’nin 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, dosya kapsamındaki deliller ve yapılan yargılamaya göre sanığın üzerine atılı “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Öte yandan, Sanık B.Ç.’nin, 24 Temmuz 2016 10 Mart 2021 tarihleri arasında tutuklu kaldığı öğrenildi.

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