Mart ayı boyunca bin 979 yolcuya trafik eğitimi verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mart ayı boyunca bin 979 yolcuya trafik eğitimi verildi

İHA

Mart ayı boyunca bin 979 yolcuya trafik eğitimi verildi

Antalya’da emniyet ekiplerince Mart ayı boyunca yapılan trafik denetimlerinde, bin 979 yol kullanıcısına Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı’nda eğitim verildi.

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla; denetim faaliyetlerinin her zaman ve her yerde etkin bir şekilde gerçekleştirerek, sürücülerde “algılanan yakalanma riski duygusunun” sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi için, otoyollarda ve şehirlerarası karayollarında “sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirmemakas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek” gibi ihlallerin önlenmesine yönelik Antalya Karayolları üzerinde Mart Ayı içerisinde havadan helikopter, drone olmak üzere özel denetimler yapıldı.

Helikopter ve drone ile yapılan trafik denetimlerde toplam 398 sürücüye, radarla hız denetiminde toplam bin 504 sürücüye, okul servis araçlarına yönelik yapılan denetimde toplam 198 sürücüye, yük taşıyan araç denetiminde toplam 732 araçtan 71 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.
Öte yandan, Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı’nda 385 araç bin 594 yolcu olmak üzere toplam bin 979 yol kullanıcısına eğitim verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Sivrisinekle mücadele ordusu´nun tarihi yapı hassasiyeti
YEREL HABERLER 'Sivrisinekle mücadele ordusu´nun tarihi yapı ...
Tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
FETÖ’den yargılanan emekli eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası
YEREL HABERLER FETÖ’den yargılanan emekli eski hakime 6 yıl 3 ay ...
FETÖ’den yargılanan eski Antalya Vali yardımcısına 7 yıl 6 ay hapis cezası
YEREL HABERLER FETÖ’den yargılanan eski Antalya Vali yardımcısına 7 ...
'Randevuya gidilmezse ayda 150 bin aşı ziyan olur'
YEREL HABERLER 'Randevuya gidilmezse ayda 150 bin aşı ziyan olur'
Antalya’da FETÖ/PDY operasyonu: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Antalya’da FETÖ/PDY operasyonu: 2 tutuklama
Engelli çocukların ailelerine “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi tanıtıldı
YEREL HABERLER Engelli çocukların ailelerine “En İyi Narkotik Polisi ...
Antalya soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor Antalya’da sıcaklık 6 ila 12 derece düşecek
YEREL HABERLER Antalya soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına ...
Jose Marafona: "Alanyaspor taraftarlarından özür diliyorum"
YEREL HABERLER Jose Marafona: "Alanyaspor taraftarlarından özür ...
Döşemealtı’na 60 kilometrelik doğalgaz yatırımı
YEREL HABERLER Döşemealtı’na 60 kilometrelik doğalgaz yatırımı
14 hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER 14 hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı
Aytemiz Alanyaspor'un üzerinde kara bulutlar dolaşıyor
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor'un üzerinde kara bulutlar ...
Gazipaşa'da polisten Hint keneviri operasyonu
YEREL HABERLER Gazipaşa'da polisten Hint keneviri operasyonu
Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor ...
Ersun Yanal: "Basit goller yedik" FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal:
YEREL HABERLER Ersun Yanal: "Basit goller yedik" FT Antalyaspor ...
Çalımbay: "Mücadelemizi skora yansıttık"
YEREL HABERLER Çalımbay: "Mücadelemizi skora yansıttık"
Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor (EK ...
Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor: 2-4
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor: 2-4
Süper Lig: FT Antalyaspor: 2 - DG Sivasspor: 4 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: FT Antalyaspor: 2 - DG Sivasspor: 4 (Maç ...
Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor (EK ...
Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor (EK ...
Eniştelerini 40 dakika döven iki kardeş, adliyeye sevk edildi (2)
YEREL HABERLER Eniştelerini 40 dakika döven iki kardeş, adliyeye ...
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - DG Sivasspor:2 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - DG Sivasspor:2 (İlk ...
Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor ...