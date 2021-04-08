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26 yıldır çektiği ağrıdan kurtulunca mutluluktan ağladı

DHA

26 yıldır çektiği ağrıdan kurtulunca mutluluktan ağladı


Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da iç mimar Ayşe Beliz Benmutlu (36), 10 yaşından bu yana çektiği şiddetli karın ağrıları nedeniyle çok sayıda doktor ve hastaneye başvurdu. Yaklaşık 1 ay önce özel bir hastaneye check-up için başvuran Benmutlu´ya yapılan laparoskobik inceleme sonunda göbek deliğinden karaciğer ve pelvise doğru bağlar oluştuğu belirlenince hemen ameliyat edildi. 26 yıldır çektiği ağrılarından kurtulan Benmutlu, gözyaşlarını tutamadı
Antalya'da yaşayan iç mimar Ayşe Beliz Benmutlu, çocukluğundan bu yana çektiği şiddetli karın ağrıları nedeniyle pek çok doktor ve hastaneye başvurdu. Özellikle 10 yaşından sonra karın ağrısı artan Benmutlu'nun yapılan MR ve ultrasonografilerinde hiçbir olumsuzluğa rastlanmadı. Ağrılarının şiddeti her geçen gün artınca Benmutlu'ya uyuşturucu bazlı ağrı kesiciler verildi. Hastalığının ne olduğunu bilmeyen Benmutlu'nun hayatı ağrı nedeniyle alt üst olurken, yıllar içinde kullandığı ağrı kesicilerin dozu da ağrının şiddetlenmesiyle artmaya başladı.
Yaklaşık 1 ay önce özel bir hastaneye check-up için başvuran Benmutlu, Genel Cerrahi Bölümü'nden Opr. Dr. Gökhan Ateş ile tanıştı. Yaşadığı sıkıntıları anlatan Benmutlu'ya doktoru, karın içinde yapışıklık ya da boşluk olabileceğini, laparoskopik incelenmesi gerektiğini söyledi. Yıllardır çektiği sıkıntılara tanı konulamadığı için zorlu bir süreç yaşayan Benmutlu, ameliyat gününü iple çekmeye başladı. İki hafta önce gerçekleştirilen laparoskopik incelemede, kadının göbek deliğinden karaciğer ve pelvise doğru bağlar oluştuğu belirlenince hemen ameliyat edildi. Sağlığına kavuşan Benmutlu, ameliyatın ardından hayatının kendisine geri verildiğini söyledi.
YAŞADIKLARINI ANLATIRKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
4 yıl önce Burak Benmutlu (36) ile yaşamını birleştiren Ayşe Beliz Benmutlu, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Kendini bildiğinden bu yana karın ağrısı çektiğini aktaran Benmutlu, "Çocukluğumda en çok çektiğim şey karın ağrısıydı. Tabi ki ailem doktora götürdü ama ne olduğu bilinmedi. Özellikle 12 yaşımdan itibaren göbek deliğimden aşağı kısma kadar batmalar ve ağrılar yoğunlaştı. O süreçte pek çok doktora gittim ancak sonuç elde edilemedi. Hatta aile büyüklerimiz göbek düşmesi mi diye düşündü. Hani göbek çekilir, çevrilir denir ya, o tarz şeyleri de yaşadım. Ama sonuç alamadım" dedi.
'HAYATIM ALT ÜST OLMUŞTU'
Yaş ilerledikçe ağrıların da şiddetlendiğini söyleyen Benmutlu, çektiği ağrıyı tarif etmekte zorlandığını belirtti. Benmutlu, "Bir örnek verecek olursam, diş kanal tedavisinde sinire rastladığında çekilen acıyı az çok herkes bilir. İşte benim de göbek deliğimden bir çizgi olarak aşağıya doğru o acıyı çekiyordum" diye konuştu. Bir poşet bile taşıyamadığını kaydeden Benmutlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Tüm hayatımı alt üst edip tamamen kısıtlayan bir döngüydü bu rahatsızlık. Çölyaktan fıtığa pek çok hastalık düşünüldü ama MR ve ultrasonografilerde hiçbir şey gözükmedi. Hatta en son karın ultrasonografisinde karaciğer damarında büyüme olduğu söylendi. Op. Dr. Gökhan Ateş'e başvurduğumda bir tanı konulduğu için mutluydum. Ailemdeki herkes benim gibi mutluluktan ağlamıştı. Biliyordum ki artık bu ağrılardan kurtulacağım. Bir an önce ameliyat gününü beklemeye başladım."
'GÖKHAN HOCA MUCİZE DOKTOR'
Ameliyattan sonra 10 yaşından bu yana 26 yıldır çektiği ağrılardan kurtulduğunu söyleyen Benmutlu, "Çok şükür ameliyatım çok güzel geçti. Her şey yolunda" dedi. Yıllar boyu çok isteyip yapamadığı şeyin sabah uyandığında yatakta gerinmek olduğunu anlatan Benmutlu, "Şu anda sabahları bunu yapabiliyor olmak, derin nefes alabilmek çok güzel bir duygu. Çok mutluyum. Hayat bana geri verildi. Bu da Gökhan Ateş hocam sayesinde oldu. O benim için mucize doktor" diye konuştu.
'HASTAMIZ ARTIK RAHAT'
Ameliyatı gerçekleştiren Opr. Dr. Gökhan Ateş, hastanın farklı bir şikayetle kendisine geldiğini belirterek, kullandığı ilaç sorgulaması yaptığını söyledi. Opr. Dr. Ateş, "İlaçları uyuşturucu bazlı ağrı kesicilerdi. Sebebini sordum. Yaklaşık 26 yıldır karın ağrısı çektiğini söyledi. Hasta, tüm görüntüleme yöntemleri ve tahlillerin yapıldığını, ancak sebebinin bulunamadığını anlattı. Bu şikayetleri açıklayabilmek için laparoskopik olarak karın içini görmem gerektiğini söyledim" dedi. Hastanın laparoskopik görüntüleme sırasında, göbeğinden bağlar oluştuğunun belirlendiğini kaydeden Opr. Dr. Ateş, şunları söyledi:
"Bu bağların pelvis, yani karın alt tabanına ve karaciğere uzanan bağlar olduğunu, hareket etmekle, solunumla bu bağların gerildiğini ve ağrıya neden olduğunu fark ettik. Bu bağları açtığımızda hastamız rahatladı. Şu an ağrı için aldığı ilaçları bıraktı. Kendisi çok mutlu. Hayata yeniden başlamış gibi."
 DHA-Genel Türkiye-Antalya Selma KUNAR
2021-04-08 11:51:10

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