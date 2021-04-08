Doğa Koruma Merkezi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından CocaCola Vakfı desteğiyle ve Kemer Belediyesi iş birliğinde yürütülen Temiz Akdeniz Toplum Tabanlı Geri Dönüşüm Projesi kapsamında hayata geçirilen “Atık Tutucu Sistemi”, 2 ayda 4,5 ton atık topladı.

Kemer’den geçerek Akdeniz’e ulaşan Karabucak Deresi için tasarlanan Atık Tutucu Sistemi, denize giden atıkların önüne geçilmesi, bu atıkların görünür kılınması ve böylece kamuoyunun bilinçlendirilmesi açısından da önemli bir işlevi oluyor.

Çevreye duyarlı tasarım formu, teknik detayları ve estetik değerleriyle dikkat çeken sistem, akarsuyla taşınan suyun bir bölümü, engeller vasıtasıyla filtreleme elemanlarına yönlendiriliyor ve bu engeller su içerisindeki katı atıkları tutuyor. Böylece katı atıkların denize iletilmesi engelleniyor.



“Geri dönüştürülebilir atıkları ekonomiye kazandırmış oluyoruz”

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Kemer’i daha temiz bir ilçe haline getirmek için önemli projelere imza atmaya devam ettiklerini söyledi.

İlçenin atıklarının toplanması, erişilemeyen yerlere ulaşılması ve ilçede geri dönüşümün teşvik edilmesi amacıyla Temiz Akdeniz Toplum Tabanlı Geri Dönüşüm Projesi kapsamında Kollekt uygulamasını daha önce başlattıklarını hatırlatan Topaloğlu, “Bu uygulama sayesinde yapılan belediye bildirimlerini dikkate alarak doğaya terkedilmiş olan tonlarca plastiği geri kazandık. Yine Kollekt uygulaması sayesinde çeşitli atıkların su yollarında dağınık olarak biriktiğini ve yağışlarla denize ulaştığını gözlemledik. Şimdi bu atık tutucu ile denize ulaşan atıkların bir kısmının da önüne geçmiş, aynı zamanda toplanan geri dönüştürülebilir atıkları ekonomiye kazandırmış oluyoruz” dedi.

Kemer’deki atık tutucu sistemini mavi bayrak temsilcisi Serap Minta ile yerinde inceleyen Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Antalya İl Koordinatörü Lokman Atasoy ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kemer Karabucak Deresine kurulan “Atık Tutucu Sistemi”nin 2 ay içerisinde 4,5 ton atığın denize ulaşmasını engellediğini ve denizlerin daha temiz olduğunu belirtti.

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