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Tarihi eserlerin mahallelerinde kalması için oturma eylemi başlattılar

DHA

Tarihi eserlerin mahallelerinde kalması için oturma eylemi başlattılar


Alparslan ÇINAR/KORKUTELİ (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde cami duvarında kullanılan Geç Roma dönemine ait tarihi eserlerin sökülerek taşınması için müze yetkilileri çalışma başlattı. Bu sabah saatlerinde köye gelen müze yetkilileri inceleme yaparken, mahalleli ise eserlerin götürülmemesi için oturma eylemine başladı.
Osmankalfalar Mahallesi çevresinde bulunan kabartmalı steller ve aslanlı lahit kapağının, yıllar önce bölge halkı tarafından mahalle camisinin bahçe duvarı olarak kullanıldığı ortaya çıktı, gelen uzmanlar da bu 4 eserin Geç Roma dönemine ait olduğunu belirledi. M.S. 3'üncü ve 4'üncü yüzyıllardan kalma olduğu tespit edilen eserlerin, bulunduğu yerde korunması kararlaştırıldı. Yıllardır mahalleli tarafından korunan tarihi eserlerin üzerine 2 hafta önce plastik borularla çeşme yapıldı. Çevreden gelen tepkiler üzerine borular, mahalleli tarafından sökülüp eski haline getirildi.
4'ÜNÜN TAŞINMASI KARARLAŞTIRILDI
Konunun gündeme gelmesinin ardından caminin bahçe duvarına yıllar önce yerleştirilen 4 tarihi eserle ilgili Elmalı Müze Müdürlüğü tarafından inceleme yapıldı. İnceleme sonucu caminin çevre duvarlarının yanı sıra mahalle ile sokak aralarında ve bazı evlerin duvarlarında; mezar kapağı, yazıtlı mezar stelleri, yazıtlı sütun parçaları ve mimari eserler olmak üzere 21 taşınmaz kültür varlığı daha olduğu belirlendi. Mahallede tespit edilen eserlerden öncelikli olarak çeşme alınlığına monte edilen 3 stel ile lahit kapağının Antalya Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü uzmanları ile bulundukları yerden sökülerek, müzeye nakledilmesi kararlaştırıldı. Diğer 21 eserin ise ilerleyen dönemlerde müzeye taşınmasına karar verildi.
JANDARMAYA 'DESTEK OLUN' ÇAĞRISI 
Bugün sabah erken saatlerde Müze Müdürlüğü yetkilileri mahalleye gelerek çalışma başlattı. Eserler üzerinde müze yetkilileri inceleme yaptı ancak mahalle halkı çeşmenin bulunduğu tarihi yapılar da dahil olmak üzere hiçbir eseri vermeyeceklerini söyledi.
Mahalle halkı adına yapılan açıklamada, "Bu taşlar bu tarihi yapı bizim ciğerimiz, ciğerlerimizin sökülmesine izin vermeyeceğiz" denilirken, jandarma ekiplerine de "Lütfen karşı karşıya gelmeyelim bize destek olun" çağrısı yapıldı. Ardından mahalle halkı oturma eylemi başlattı. Jandarma ekipleri bölgede önlem alırken, mahalleli ikna edilmeye çalışılıyor.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Korkuteli Alparslan ÇINAR
2021-04-08 12:35:55

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