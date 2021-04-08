Aytemiz Alanyaspor'un kalecisi Marafona taraftardan özür diledi



Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA) -AYTEMİZ Alanyaspor'un file bekçisi Jose Marafona, dün akşam oynanan Beşiktaş maçında yediği şanssız gollerin ardından taraftardan özür diledi. Tecrübeli file bekçisine kaptan Tzavellas ve Davidson da yaptığı paylaşımla destek verdi.

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor'un deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 yenildiği maçta kaleci Marafona eleştirilerin odağındaki isim oldu. Yediği gollerin ardından sosyal medyada gecenin gündemi olan tecrübeli file bekçisi, taraftardan özür diledi.

'ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM'

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Marafona, "Bazen bir futbolcunun ve özellikle kalecinin korkunç ve anlaşılmaz maçları olur. Bu da benim gurur duymayacağım maçlardan biriydi. Alanyaspor taraftarlarından özür diliyorum. Bu harika kulübün prestiji ve onuru için çalışmaya devam edeceğime söz veriyorum" dedi.

TZAVELLAS VE DAVİDSON'DAN DESTEK

Alınan mağlubiyetin ardından eleştirilerin odağındaki isim haline gelen kaleci Marafona'ya takımın kaptanlarından Georgios Tzavellas ve golcü ismi Davidson yaptığı paylaşımla destek oldu. Futbolcular yaptıkları paylaşımda, "İki yıl boyunca senin gibi bir kahramanla birçok büyük savaş kazandık. Bugün böyle bir gün değildi ve hepimizin bunda sorumluluğu var. Kimseden şahsen özür dilemek zorunda değilsin. İyi günde kötü günde hep birlikte" notunu düşerek Marafona'yı etiketlediler.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2021-04-08 12:39:10



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