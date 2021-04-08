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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karantina bölgesine gıda paketi yardımı

İHA

Karantina bölgesine gıda paketi yardımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Erentepe Mahallesi’ndeki vatandaşlara gıda yardımı yaptı.
Son günlerde yaşanan vaka artışı nedeniyle Kumluca ilçesine bağlı Erentepe Mahallesi'ndeki 8 hane karantinaya alındı. Bu kapsamda karantinada bulunan vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri harekete geçti. Erentepe Mahallesi'nde karantinaya alınan 8 haneye gıda paketleri büyükşehir ekiplerince sosyal mesafe kuralları çerçevesinde teslim edildi.

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