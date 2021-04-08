Karantina bölgesine gıda paketi yardımı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Erentepe Mahallesi’ndeki vatandaşlara gıda yardımı yaptı.

Son günlerde yaşanan vaka artışı nedeniyle Kumluca ilçesine bağlı Erentepe Mahallesi'ndeki 8 hane karantinaya alındı. Bu kapsamda karantinada bulunan vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri harekete geçti. Erentepe Mahallesi'nde karantinaya alınan 8 haneye gıda paketleri büyükşehir ekiplerince sosyal mesafe kuralları çerçevesinde teslim edildi.

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