FETÖ/PDY üyeliğinden yargılanan astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

Antalya'da FETÖ\PDY terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanan ve FETÖ sorumluları ile ankesörlü telefonla bağlantı kurduğu iddia edilen astsubay sanık M.E., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 9. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanan, ankesörlü telefonla FETÖ terör örgütü sorumluları ile bağlantı kurduğu iddia edilen astsubay sanık M.E.'nin 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, dosya kapsamındaki deliller ve yapılan yargılamaya göre sanığın üzerine atılı “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Öte yandan, sanık M.E.’nin 6 Haziran26 Ekim 2018 tarihleri arasında tutuklu bulunduğu öğrenildi.

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