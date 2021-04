Alanya’nın Kabak Sokağı engellerle hayat buldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde tamamı engelli bireyler tarafından hazırlanan kabaklardan oluşan ve ilçenin en gözde sokağı haline gelen Kabak Sokağı’nda sezona hazırlık çalışmaları başladı.

Engelli bireylerin hayata adaptasyonunun sağlanması ve gündelik hayata kazandırılması için pek çok proje gerçekleştiren Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün, Kentsel Tasarım Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirdiği farkındalık projesi “Kabak Sokağı” yaz turizm sezonu öncesinde yeniden hayat buluyor. Özellikle turistler tarafından adeta özçekim noktası haline gelen, Alanya’yı ziyaret eden her turistin “Uğramadan gitme” tavsiyesi aldığı Kabak Sokağı’ndaki kabaklar engelli bireyler tarafından titizlikle hazırlanıyor. Her engel grubundan bireylerin yer aldığı çalışma ekibince hazırlanan 1600 kabak, yine aynı titizlikle asılarak Alanya’ya renk katıyor.

“Kentimize yeni cazibe merkezleri oluşturmak istiyoruz”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, engelli bireylerin hayata tutunması, toplumdan ve sosyal hayattan kopmaması adına öncelikli projeler oluşturduklarını ve kente de katma değer sağlamayı başardıklarını belirtti. Başkan Yücel, “Kentimize her alanda yeni cazibe merkezleri kazandırmak için çalışmalar yürütüyoruz. Toplumun her kesiminden destek alarak projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz” dedi.

