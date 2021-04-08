Maddi hasarlı kazanın ardından tekme ve yumruklar havada uçuştu Kavgada reklam panosu ve plastik kasa ile karşısındakine vuranlar kameraya yansıdı

Antalya’da otomobille bisikletin karıştığı maddi hasarlı trafik kazasının ardından yaşanan kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yumruklu, reklam panolu ve plastik kasalı kavga anbean görüntülendi.

Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi Gazi Bulvarı yan yol ile 720 Sokak kesişiminde sabah saat 10.30 sıralarında meydana gelen kazada, Bekir S.’nin kullandığı 07 ANU 211 plakalı otomobil ile bir bisiklet çarpışmıştı. Kazada otomobilin ön camı hasar görürken, bisiklet sürücüsü ise ağzından hafif yaralandı. İddiaya göre bisiklet sürücüsü, Bekir S. ev kardeşi Hüseyin S.’ye hakaret edince tartışma başladı. Tartışmaya çevredeki vatandaşlar da karışınca kavga büyüdü. Yaklaşık 10 kişinin karıştığı kavgayı polis ekipleri güçlükle ayırdı. Polis kalabalığı güçlükle dağıtırken, bisiklet sürücüsü ve iki kardeş ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazanı anı ise yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Kavga anı kamerada

Bisikletli kişinin kaçarken yere düşüp kalkması, ardından kalabalığın o yöne gelmesi, yumruklaşma ve itekleme anları görüntülere yansıdı. Bazı kişilerin kavgayı ayırmaya çalıştığı bazı kişilerin ise yerdeki reklam panoları ve plastik kasalarla karşısındaki kişiye vurduğu görüldü.

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