Çağdaş Atan: Temennim kalplerimizin iyiliklerle dolu olması



Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Beşiktaş maçı sonrası eleştirilere sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Süper Lig'de dün Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğüyle sona eren maçın ardından çeşitli eleştirilere maruz kalan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, sosyal medyadan paylaşımıyla eleştirilere yanıt verdi. Çağdaş Atan, paylaşımında, "Franz Kafka; Kirli bir camdan bakıp herkesi ve her şeyi kirli görüyorsunuz. Bir futbol adamı olarak değil bir insan olarak temennim kalplerimizin iyiliklerle dolu olması. Saygılarımla" dedi.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2021-04-08 15:59:59



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