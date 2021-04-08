Semih Esen: “İstihdam edilen değil, istihdam eden kadın”

Antalya İş Kadınları Derneği’nin (ANTİKAD) 1. Olağan Devir Teslim Töreni’ne katılan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ‘istihdam edilen değil, istihdam eden kadın’ anlayışıyla Kadın İş Geliştirme Merkezi Projesi geliştirdiklerini söyledi.

Bir otelde düzenlenen törene katılan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yeni bir projenin müjdesini katılımcılarla paylaştı. ‘İstihdam edilen değil, istihdam eden kadın’ anlayışıyla Kadın İş Geliştirme Merkezi Projesi geliştirdiklerini dile getiren Başkan Semih Esen, “Siz burada kadın istihdamından farklı bir şey söylüyorsunuz. Kadının iş hayatında olması ve hak ettiği değerde önemli ve kritik görevlerde, istihdam edilen değil istihdam eden olması bakış açısıyla faaliyetlerinizi yürütüyorsunuz. Bizim de bu anlamda güzel bir projemiz var. Kadın istihdamını sizin bakış açısıyla artıran, yani istihdam edilen kadın değil, istihdam eden kadın oluşturmayı, onları böyle bir noktaya taşımayı amaçlayan Kadın İş Geliştirme Merkezi Projemizin detaylarını sizlerin katkıları ile değerlendirmek istiyorum” dedi.

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