Alanya'da tedavi edilen 3 şahin doğaya salındı



Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yaralı halde bulunan 3 şahin, Alanya Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

Alanya'da yaklaşık 2 ay önce yaralı olarak vatandaşlar tarafından bulunan ve Alanya Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'ne getirilen 3 şahin tedaviye alındı. Yaraları iyileşen ve tedavileri tamamlanan hayvanlar bugün Demirtaş Mahallesi'nde Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ve Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri tarafından doğaya salındı.

'ŞAHİNLERİ ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTURDUK'

Alanya Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürü Saim Kanlı, "Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği yaban hayatında bulunan hayvanlarımız herhangi bir zarar gördüğü zaman Veteriner İşleri Müdürlüğümüze gelerek Demirtaş'ta bulunan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizde tedavi görürler. Bu şahinlerimiz de yaklaşık 2 ay önce bize getirildiler. Tedavisi bitti. Şu anda da uçmaya başladılar. Özgürlüğüne kavuşmasında herhangi bir sıkıntı kalmadığı için hep birlikte özgürlüğüne kavuşturduk. Alanya Belediyesi olarak gelen bütün hayvanlarımızı tedavilerini yapıp tekrar doğaya bırakıyoruz" dedi.

'ÖNEMLİ OLAN TEDAVİLERİ YAPILIP DOĞAYA SALINMALARI'

Bu gibi yaralı hayvanların duyarlı vatandaşlar ve ekipler tarafından bulunarak veterinerlik işlerine getirildiğini aktaran Kanlı, "Yaralı hayvanları vatandaşlar buluyor veya Doğa Koruma Milli Park Müdürlüğü ekipleri buluyorlar. Sonuçta onlara getiriliyor onlar da bize getiriyor, biz tedavisini yapıyoruz. Bazıları kanadından, bazıları bir yere çarparak, bazıları avlanmadan dolayı kanadına bir saçma gelmiştir. Bunların tedavisi yapılır, yapıldıktan sonra da tekrar doğaya salınır. Önemli olan nokta da budur zaten" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK

2021-04-08 18:03:33



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