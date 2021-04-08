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Bakan Karaismailoğlu: "2023 yılında kendi uydumuzu kendimiz yapmış olacağız" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "2003 yılından bu yana alanımızda 1 trilyon 86 milyar lira yatırım yaptık" "Bilişim teknolojilerinde çığır açacak 5G’ye hızlı bir şekilde geçiş yapabilmenin en önemli gündemlerimizden biri" "Türksat 6A’nın tamamen milli imkanlarla entegrasyon ve test çalışmalarını Ankara’da başarı ile yürütüyoruz" "Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünde, kendi uydusunu kendisi yapabilen dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerimizi alacağız" "Taşıt hareketliliğimi yüzde 160 artarken, bugün bu can kaybımız emniyetli hale gelen yollarımız sayesinde yüzde 79 azalmıştır" "İstanbul Kuzeyi ise; Kanal İstanbul, İstanbul Havalimanı, ticari limanları, Kuzey Marmara Otoyolu ile, dahası demiryolu bağlantıları ve lojistik üsleriyle birlikte dünyanın en önemli lojistik merkezi haline gelecektir"

İHA

Bakan Karaismailoğlu: "2023 yılında kendi uydumuzu kendimiz yapmış olacağız" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "2003 yılından bu yana alanımızda 1 trilyon 86 milyar lira yatırım yaptık" "Bilişim teknolojilerinde çığır açacak 5G’ye hızlı bir şekilde geçiş yapabilmenin en önemli gündemlerimizden biri" "Türksat 6A’nın tamamen milli imkanlarla entegrasyon ve test çalışmalarını Ankara’da başarı ile yürütüyoruz" "Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünde, kendi uydusunu kendisi yapabilen dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerimizi alacağız" "Taşıt hareketliliğimi yüzde 160 artarken, bugün bu can kaybımız emniyetli hale gelen yollarımız sayesinde yüzde 79 azalmıştır" "İstanbul Kuzeyi ise; Kanal İstanbul, İstanbul Havalimanı, ticari limanları, Kuzey Marmara Otoyolu ile, dahası demiryolu bağlantıları ve lojistik üsleriyle birlikte dünyanın en önemli lojistik merkezi haline gelecektir"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türksat 6A’nın tamamen milli imkanlarla entegrasyon ve test çalışmalarını Ankara’da başarı ile yürütüyoruz. Uzay ve haberleşme çalışmaları gelecekte daha büyük bir hızla ilerleyecek. Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünde, kendi uydusunu kendisi yapabilen dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerimizi alacağız" dedi.
Bakan Karaismailoğlu, Antalya’nın Belek Turizm Merkezi’ndeki bir otelde düzenlenen Karayolları Genel Müdürlüğü 71. Bölge Müdürleri Genel Toplantısı Kapanış Değerlendirmesi Toplantısı’na katıldı.
Toplantıda konuşan Bakan Karaismailoğlu, ulaştırma altyapısının en önemli bileşeni olan karayolu çalışmalarındaki ilerlemeler ile birlikte 2020 yılı hedeflerindeki gerçekleşmeleri, 2021 yılı hedefleri, projeleri ve ihalesi planlanan işleri detaylı olarak gözden geçirdiklerini belirtti.
Bakan Karaismailoğlu, bundan 18 yıl önce 2003 yılında, Türkiye’de başlayan yeni ulaşım ve iletişim çağının, yenilenme ve dönüşüm süreciyle devam ettiğinin altını çizerek, “Bu dönüşüm, ulaşım ve haberleşme alanlarında bütünsel kalkınma odaklı mobilite, dijitalleşme ve lojistik dinamikleriyle şekillenen ve dünyayı coğrafyamıza entegre etmeyi hedefleyen iddialı bir sürece işaret ediyor. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ulaşım ve haberleşme sektörleri başta ekonomi olmak üzere her alandaki gelişmenin ana lokomotifleri olarak 2053 ve 2071’e uzanan yolculukta önemli bir rol üstlenecek” diye konuştu.

"Dinamikleri göz önüne alarak yolumuza devam edeceğiz"
Bugüne kadar ulaşım ve haberleşme sektörlerindeki temel belirleyicileri, “Halihazırdaki ihtiyaçlar, beklentiler ve bunların itici gücü olan hedefler” olarak sıralandığını anımsatan Karaismailoğlu, “Ancak dünya çok hızlı bir şekilde gelişiyor ve sosyal ve ekonomik değişimler artık neredeyse anlık olarak yaşanıyor. Bu nedenle yeni dönüşüm sürecinde açığa çıkmamış ihtiyaçları planlamalarımıza daha fazla dahil edeceğiz. Öngörülerimizle, faaliyet alanımız olarak belirlediğimiz ’insan, yük ve data ulaştırma’da yarını tasarlayacak ve buna uygun hedefler koyacağız. Ulaşım ana planımız ve stratejik planımız doğrultusunda ortaya koyduğumuz vizyonla mobilite, dijitalleşme ve lojistik dinamiklerini dikkate alarak yolumuza devam edeceğiz” dedi.

"2003 yılından bu yana alanımızda 1 trilyon 86 milyar lira yatırım yaptık"
Bakan Karaismailoğlu, bundan böyle tüm ulaşım modlarının sürekli birer reform ve inovasyon alanı olacağını belirtti. Türkiye’yi dünyanın en büyük ve önemli ticari koridorlarının hakimi yaparken, coğrafi açıdan kalkınmada eşitliğe destek vermek hedefiyle çalışacaklarına değinen Karaismailoğlu, “Ana motivasyon kaynağımız bütünsel kalkınmaya sağladığımız katma değer olacak. Çünkü insanımızın refahı ve mutluluğu ancak ve ancak köyden şehre, doğudan batıya kalkınmada eşitlikle tesis edilebilir. Ulaşım ve haberleşmenin Türkiye’de kalkınmanın en temel dayanağı olduğunu bilerek, 2003 yılından bu yana alanımızda 1 trilyon 86 milyar lira yatırım yaptık. Yaptığımız ve devam eden projelerimizin toplam nihai yatırım meblağı 1 trilyon 555 milyon TL’ye ulaşılacak. 1 milyar 86 milyon liralık bütçemizin yaklaşık 548 milyar TL’si yani yarısından fazlası biten projelere harcandı. Devam eden projelerimize ise 295 milyar liralık bir bütçe ayırdık. Toplam yatırımlarımızın yüzde 22’sini oluşturan Kamu Özel İşbirliğiyle (KÖİ) yürütülen projelere ise 243 milyar liralık bir kaynak ayırdık. Önümüzdeki dönemde devam eden projelerimizi 420 milyar TL’lik bir pay daha ayırırken, KÖİ’lere de 48 milyar TL daha aktaracağız. Yani hazineden ayıracağımız payın yüzde 10’u kadar” ifadelerine yer verdi.

Yatırımlar
Karaismailoğlu, 2003’ten bugüne karayollarına 105,1 milyar dolar ayırarak, otoyollar, bölünmüş yollar, köprüler, tüneller, viyadükler, tek yol ve iyileştirme çalışmaları yaptıklarını kaydetti. Karaismailoğlu, demiryollarına 31,9 milyar dolar, havayollarına 15,1 milyar dolar, denizyollarına 1,9 milyar dolar, haberleşmeye de 15,2 milyar dolar yatırdıklarını anımsattı.

5G açıklaması
Bilişim teknolojilerinde çığır açacak 5G’ye hızlı bir şekilde geçiş yapabilmenin en önemli gündemlerinden biri olduğunu altını çizen Bakan Karaismailoğlu, “Tüm bilişim, iletişim ve haberleşme alanındaki büyük yatırımlarda olduğu gibi 5G’de de yerli sanayicimizin süreçlere aktif olarak katılımını sağlıyoruz. Temel ilkemiz, önemli oranda yerli ve milli imkanlarla bu geçişi sağlamak. 5G projesinde önemli görevler üstlenen 10 firmamızla bir araya gelerek uyumlu bir iş modeli belirledik. Bu amaçla geliştirdiğimiz, ‘Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi’ne TÜBİTAK da destek veriyor” dedi.

"Sayılı ülke olacağız"
“Türksat 5A haberleşme uydumuzu, bu yılın başında yörüngesine fırlattık. Sırada Türksat 5B haberleşme uydusu bulunmaktadır” diyen Karaismailoğlu, şöyle devam etti:
“Türksat 6A’nın tamamen milli imkanlarla entegrasyon ve test çalışmalarını Ankara’da başarı ile yürütüyoruz. Uzay ve haberleşme çalışmaları gelecekte daha büyük bir hızla ilerleyecek. Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünde, kendi uydusunu kendisi yapabilen dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerimizi alacağız.”

"2 bin 814 proje için şantiyelerde hummalı çalışma var"
Bakan Karaismailoğlu, bugüne kadar yaptıkları yatırımların Türkiye’nin Gayrisafi Yurtiçi Hasılası’na yüzde 3’lük katkı sağladığını bildirdi. Halen çok sayıda projelerinin devam ettiğini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, “Tam 2 bin 814 proje için şantiyelerimizde hummalı bir çalışma yürütüyoruz. 715 milyon TL tutarındaki bu proje bütçelerinin yaklaşık 295 milyon TL’si halihazırda bu alanlara aktarılmıştır. Bakanlığımız ve bağlı ilgili ilişkili kuruluşlar hükümetin toplam bütçesinden yüzde 31’lik bir oranla en büyük payı almıştır. 20032021 yılları arasında yaptığımız 1 triyon 87 milyon liralık yatırımın yüzdesel dağılımına bakıldığında; karayollarımıza yüzde 61,7,demiryollarımıza yüzde 18,6, havayollarına yüzde 10,4, haberleşmeye yüzde 8,2, denizyollarına yüzde 1,1 pay ayrılmıştır. Toplam yatırım miktarımız içinde yapmayı planladığımız önemli işlerin yüzde 51’ini tamamlamış olduğumuzu görüyoruz. Tamamlanan KÖİ’lere ise 243,3 milyar TL ayırarak, bütçemizden yüzde 22’lik bir pay ayrılmıştır” ifadelerini kullandı.

"Şabtiyelerde 270 bin üzerinde çalışan"
Bakanlığın bir istihdam devi olduğuna değinen Karaismailoğlu, “Toplam sayısı 3 bin 900 olan şantiyelerimizde 270 binin üzerinde çalışanımız halen aktif olarak görev almaktadır. Aileleriyle birlikte milyonları aşan insanımıza iş ve aş sunmakla iftihar ediyoruz” dedi.

"Yatırıma hız verilecek"
Adil Karaismailoğlu,20212023 dönemi yatırımlara hız verecekleri yıllar olacağını işaret ederek, “207,6 milyar TL’lik bir yatırım miktarı ile doğrudan yaklaşık 200 bin, dolaylı ve doğrudan toplamı olarak 895 bin istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Net rakamlarla hedeflediğimiz 197 bin doğrudan istihdamın yüzde 11’i beyaz yaka, yüzde 89’ise mavi yakalı çalışma arkadaşlarımız olacaktır. Yaptığımız yatırımların geri dönüşlerini şimdiden kat be kat almaya başladığımızı söyleyebilirim. Dahası gelecek 10 yıllarda da sürekli hale gelecek bu katkı Türkiye’nin dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olma hedefine en büyük hizmeti verecektir” ifadelerini kullandı.

"Otoyolu 8 bin 187 kilometreye çıkaracağız"
Bakan Karaismailoğlu, “Geçmişte karayollarımızda yaşanan ölümlü kazalardan milletçe çok çektik. Her bayram adeta yollarımız can pazarına dönüşürdü. Taşıt hareketliliğimi yüzde 160 artarken, bugün bu can kaybımız emniyetli hale gelen yollarımız sayesinde yüzde 79 azalmıştır. Karayollarımızda büyük hedeflerle yolumuza devam ediyoruz. Ülkemizde seyahati hızlı, konforlu ve emniyetli hale getirecek otoyol ağımızı 2035’e kadar toplam 8bin 187 kilometreye çıkaracağız” dedi.

Kanal İstanbul
Bakan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul’un tamamlanmasıyla Marmara Bölgesi, limanları, lojistik bölgeleri, demiryolu bağlantıları, Marmaray ve büyüyen endüstrisi ile birlikte Avrasya’nın merkezi olacağının altını çizerek, “İstanbul Kuzeyi ise; Kanal İstanbul, İstanbul Havalimanı, ticari limanları, Kuzey Marmara Otoyolu ile, dahası demiryolu bağlantıları ve lojistik üsleriyle birlikte dünyanın en önemli lojistik merkezi haline gelecektir” diye konuştu.

"Hedefimiz 5 bin 406 kilometre"
Karaismailoğlu, Marmara Otoyol Ringi ile etkileşim halinde olan ve sanayi ve ticaretin yüzde 65’inin gerçekleştiği, nüfusun yüzde 37’sini barındıran 9 ili birbirine bağlayacağını bildirdi. Karaismailoğlu, şöyle konuştu:
“Bu süreçte dijitalleşme odağımız doğrultusunda yollarımızın üst yapısal niteliklerini de geliştirmeye azami gayret gösteriyoruz. Ülkemizde ilk defa 505 kilometre uzunluğundaki güzergahta akıllı ulaşım haberleşme altyapısı tesis edildi. Hedefimiz ise 5 bin 406 kilometre. Kısacası yollarımız, kalkınmanın, ilerlemenin, üretim, istihdam, ticaret, kültür ve medeniyetin önemli ölçütlerindendir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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