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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muratpaşa’dan Girne’ye pandemi desteği

İHA

Muratpaşa’dan Girne’ye pandemi desteği

Muratpaşa Belediyesi, kardeş kent Girne Belediyesi’ne covid19 salgını dolayısıyla içinde maske ve tulumların yer aldığı malzeme desteğinde bulundu.

Muratpaşa Belediyesi, yavru vatan Kıbrıs’a ulaştı. Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın talimatıyla içinde farklı tiplerde 4 binin üzerinde maske ve tulumun yer aldığı destek malzemeleri kardeş kent Girne Belediyesi’ne ulaştırıldı. Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Muratpaşa Belediyesi’nin duyarlılığından dolayı memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Başkan Güngördü, “Sosyal belediyeciliğin ön planda olduğu bu zor dönemlerde, kardeş belediyelerimizle işbirliği içinde, yardımlaşarak her konunun üstesinden geleceğiz” diye konuştu.

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