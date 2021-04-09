Muratpaşa'dan, dijital dönüşüm için büyük hazırlık

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kısa adı ATOM olan Muratpaşa Akıllı Kent Uygulamaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin kuruluşu öncesinde Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) TeknoPark ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Arı TeknoKent’te incelemelerde bulundu, teknokent yönetimleriyle ve firmalarla görüştü.

Muratpaşa Belediyesi, çağrı merkezi, web, sosyal medya gibi kanalları kullanan Turunç Masa, komsumeclisi.com, online eğitim, ebelediyecilik, elektronik ihale sistemi gibi uygulamaların ardından dijital dönüşümde büyük bir adıma hazırlanıyor.

Kısa adı ATOM olan Muratpaşa Akıllı Kent Uygulamaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi kuruluş çalışmaları başladı. Antalya Organize Sanayi Bölgesi TeknoPark’ta kurulacak merkez için bir dönümlük alanın kiralanması için ön başvuru süreci tamamlandı. TeknoPark Değerlendirme Kurulu’nun inceleme süreci devam ederken Başkan Uysal, belediyenin inovasyon ekibiyle birlikte bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere İstanbul’a gitti.

Başkan Uysal ve beraberindeki heyetin duraklarından biri 2003 yılında kurulan ve bugün 148 bin metrekarelik bir alanda hizmet veren Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark’ı oldu. Genel Müdür Orhan Tanışman’la teknoparkta incelemelerde bulunan Başkan Uysal ve belediye inovasyon ekibi, temaslarını İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Arı Teknokent’te sürdürdü. 300’den fazla teknoloji şirketini bünyesinde yer alan teknopark hakkında Başkan Uysal, Genel Müdür Prof. Dr. Atilla Dikbaş’dan bilgi aldı.

Başkan Uysal, dijital dönüşümün belediyeler başta olmak üzere kamu kurum, kuruluşlarına toplumun ihtiyaçlarına hızlı çözümler sunma imkanı sağladığını söyledi. Bunu gerçekleştiren kentlerin akıllı şehirler olarak anılmaya başladığını belirten Ümit Uysal, Türkiye’nin turizm gelirinin üçte birini sağlayan Antalya’nın kalbi konumundaki Muratpaşa’nın bu sürecin dışında kalmasının mümkün olamayacağını söyledi.

Akıllı şehir yatırımlarının Antalya’nın küresel pazarda rekabet gücünü de arttıracağını belirten Başkan Uysal, ATOM’un belediye iştiraki şirket Falez AŞ bünyesinde kurulacağını söyledi. Merkezin hedeflerden birinin de akıllı şehircilik yazılımında dışa bağımlılığı azaltıp millileşmeyi arttırmak olduğunu dile getiren Başkan Uysal, ulaşılabilirlik, şeffaflık, toplumsal katılım, hızlı ve etkinlik gibi Türkiye’de tüm belediyelerin üzerine çalıştığı konuların ATOM’da geliştirilecek yazılımlarla, uygulamalarla çözüleceğini söyledi.

Organize Sanayi Bölgesi TeknoPark içinde yer alacak merkezimiz, Haziran 2022’de hizmete açmayı planladıklarını aktaran Başkan Uysal, “ATOM, 7’nci yılın ardından yıllık 33 milyon 145 bin lira gelir elde eden bir kurum olacak” dedi. Başkan Uysal, bu çerçevede İstanbul inceleme ve temaslarının son derece verimli geçtiğini aktardı.

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