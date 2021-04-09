Bakan Karaismailoğlu: Başarılı yatırımlarımızdan Antalya da hak ettiği payı alıyor



Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde bir dizi temasta bulundu. Alanya Doğu Çevre yolu şantiyesine gelerek bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, "Başarılı yatırımlarımızdan kuşkusuz Antalya da hak ettiği payı alıyor. Bugüne kadar Antalya'nın ulaşım ve iletişim yatırımları için 2 milyar 264 milyonu yapişletdevret kapsamında olmak üzere, toplam 21 milyar 887 milyon liraya yakın harcama yaptık" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Alanya'da bir dizi temasta bulundu. Önce Alanya Belediyesi'ne gelen Karaismailoğlu, Başkan Adem Murat Yücel'i makamında ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından AK Parti Alanya İlçe teşkilatına giden Bakan Karaismailoğlu, buradaki ziyaretinin ardından yapımı devam eden Alanya Doğu Çevreyolu Mahmutlar şantiyesine gelerek, yol yapımıyla ilgili çalışmalar hakkında bilgi aldı.

'TÜRKİYE OLARAK ADETA KABIMIZA SIĞMIYORUZ'

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Antalya'nın yeni altyapıya kavuşması demek, gelen turist sayısının artması demek, bölgenin daha da gelişmesi demek, iş demek, aş demek. Gençlerimiz için yeni sosyal ve ekonomik olanaklar demek. Türkiye, artık yatırımlar konusunda kağnı hızıyla karar alınan dönemleri geride bıraktı. Türkiye olarak adeta kabımıza sığmıyoruz. Ülkemiz, her alanda büyüyen, birbirinden önemli stratejik projeleri hayata geçiren, yaptığı yatırımlarla sadece bölgesinde değil, küresel planda da ana oyun kuruculardan biri haline gelmiş bir ülkedir. Hem üretim hem de tüketim bakımından en hızlı gelişen ve adeta dünyanın yeni ekonomik merkezi haline gelen Avrupa-Asya ve Afrika'nın kalbindeyiz. Bu coğrafi avantajımızı kazanımlara dönüştürmek hedefiyle ülkemizi bir lojistik süper güç haline getirmek için devasa projelerimizi hayata geçiriyoruz. Avrupa ve Uzakdoğu'yu bağlayan Orta Koridor'da hakimiyetimizi ilan ederek, dünyanın köprüsü haline geldik" dedi.

'ANTALYA'NIN ULAŞIM VE İLETİŞİM YATIRIMLARI İÇİN 21 MİLYAR TL HARCADIK'

Bakan Karaismailoğlu, yıllardır, yurdun her noktasına, şehir demeden, köy demeden ekonomik canlılığı, üretimi, istihdamı, eğitimi, sağlığı, sosyal ve kültürel gelişmeyi taşıdıklarını belirterek, şunları söyledi: "Başarılı yatırımlarımızdan kuşkusuz Antalya da hak ettiği payı alıyor. Bugüne kadar Antalya'nın ulaşım ve iletişim yatırımları için 2 milyar 264 milyonu yapişletdevret kapsamında olmak üzere toplam 21 milyar 887 milyon liraya yakın harcama yaptık. 2003'te ilimizde ancak 197 kilometre bölünmüş yol varken, 468 kilometre daha yol yaparak, bu standarttaki yol uzunluğunu 665 kilometreye çıkardık. 2003'te yolların sadece 122 kilometresi bitümlü sıcak kaplamalı iken, 766 kilometre daha bu standartta yol yaparak, 888 kilometreye uzattık. Antalya il genelinde halen, 918 kilometresi devlet, 857 kilometresi il yolu olmak üzere, toplam 1775 kilometre yol ağı bulunmaktadır. Bunun yanında, 15'i tek tüp, 4'ü çift tüp olmak üzere toplamda 18 bin 889 metre uzunluğunda 19 adet tüneli tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. İl genelinde yaptığımız 154 köprünün toplam uzunluğunu 17 bin 753 metreye ulaştırdık. Antalya'da, Karayolu çalışmaları için 1993-2002 yılları arasında 4 milyar 342 milyon lira harcama yapılırken, hükümetlerimiz döneminde bu miktar, yüzde 295 artış ile 17 milyar 132 milyon liraya ulaştı. Bugün Antalya il genelinde devam eden 14 büyük karayolu projesinin toplam maliyeti 7 milyar 95 milyon lirayı aştı" Bakan Karaismailoğlu, şanziye ziyaretinin ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan'ı makamında ziyaret etti.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK

2021-04-09 13:57:43



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