Foseptik cinayeti şüphelisi kardeşler adliyede



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, geçen yılın Ocak ayından bu yana kayıp olarak aranırken, öldürüldüğü ortaya çıkan ve foseptikte parçalanmış cesedi bulunan Süleyman Eken'in (54) katil zanlıları Oktay ve Mehmet Yılmaz kardeşler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Güvenlik gerekçesiyle 2 şüpheliye çelik yelek giydirildiği görüldü.

Muratpaşa Mahallesi Deniz Mahallesi'nde oturan Süleyman Eken'den haber alamayan Diyarbakır'daki annesi Sultan Akan, geçen yıl 9 Ocak'ta polise kayıp başvurusunda bulundu. Akan'ın oğluyla en son 8 Ocak'ta görüştüğünü bildirmesi üzerine harekete geçen ekipler, Eken'in yalnız yaşadığı evde inceleme yaptı. Ekipler, çalışmalarında Süleyman Eken'den ize rastlamadı.

Soruşturmayı devralan ve özel ekip kuran Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Süleyman Eken'in kayıp olduğu tarihten itibaren güvenlik kamerası ve cep telefonu kayıtlarını incelemeye aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından Eken'in, en son kadın kuaförü Oktay ve kardeşi Mehmet Yılmaz ile görüştüğünü belirleyen ekipler, incelemelerini bu yönde derinleştirdi. Eken'in telefon sinyalinin, son olarak Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi 412 Sokak'taki Oktay ve Mehmet Yılmaz'ın anneleri Gülger Yılmaz'a ait evden alındığı belirlendi.

Polis ekipleri, evin çevresinde iş makineleriyle kazı gerçekleştirdi. Kadavra köpeği 'Melo' ile yapılan aramada, Süleyman Eken'in cansız bedeninin parçaları, evin bahçesindeki foseptikte bulundu. İtfaiye ekibinin desteğiyle foseptikten ceset parçaları çıkarılarak, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tüm aramalara rağmen kafatası ile göğüs kafesine ulaşılamadı.

'6 BİN LİRA ALACAK' İDDİASI

Gözaltına alınan Oktay ve Mehmet Yılmaz kardeşler, ilk ifadelerinde, Süleyman Eken ile aralarında 6 bin liralık alacak nedeniyle sorun olduğunu, cinayetin bu nedenle işlendiğini öne sürdü. Çelik yelek giydirilen Oktay ve Mehmet Yılmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

DNA İNCELEMESİ YAPILACAK

Öte yandan Süleyman Eken'in cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, DNA incelemesi yapılacağı kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-04-09 14:44:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.