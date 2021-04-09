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Kaplumbağayı maviye boyadılar

DHA

Kaplumbağayı maviye boyadılar


ANTALYA, (DHA)SOKAKLARDA yaşayan kedi ve köpeklerin çok sık karşılaştığı şiddetle bu kez talihsiz bir kaplumbağa tanıştı.Antalya'da henüz kimliği belirlenemeyen bir hayvan düşmanı, kara koplumbağasının kabuğunu ve dört ayağını yağlı boya ile maviye boyadı. Doğada kamufle olma şansını tamamen kaybeden, yüzlerce metre uzaktan farkedilebilen kaplumbağayı cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştılar. Kaplumbağaya yapılan boyalı saldırı sosyal medyada tepkilere neden oldu.    DHA-Genel Türkiye-Antalya ANTALYA
2021-04-09 16:00:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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