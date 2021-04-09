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Manavgat Toptancı Hali ve Katık Atık Transfer Merkezi’nin temeli atıldı Başkan Böcek “2 yılda 178 milyonluk yatırım yaptık”

İHA

Manavgat Toptancı Hali ve Katık Atık Transfer Merkezi’nin temeli atıldı Başkan Böcek “2 yılda 178 milyonluk yatırım yaptık”

Büyükşehir Belediyesi Manavgat Toptancı Hali ile Manavgat Katı Atık Transfer İstasyonu Projelerinin temeli törenle atıldı. İki yılda Manavgat’a 178 milyon 580 bin liralık yatırım yaptıklarını söyleyen Başkan Böcek, “Kimseyi ötekileştirmeden, israf projeleri yerine millet odaklı düşünerek, tüyü bitmemiş yetim hakkını savunarak, “Biz birlikte yaparız” parolasıyla, Ben yaptım oldu” demeden, Antalya’mıza hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat’a verdiği yatırım sözlerini yerine getiriyor. Başkan Böcek’in seçim döneminde sözünü verdiği Manavgat Toptancı Hal ile Katı Atık Transfer Tesisi’nin temeli törenle atıldı. Demirciler Mahallesi’nde düzenlenen törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Antalya Milletvekilleri Rafet Zeybek, Aydın Özer, Cavit Arı, CHP İl Başkanı Nusret Bayar, İyi Parti İl Başkanı Mehmet Başaran, muhtarlar, oda başkanları ve hal esnafı katıldı.
Maske, mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleşen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, göreve gelir gelmez ilçeleri tek tek ziyaret ederek ihtiyaçlarını belirlediklerini ve fizibilite çalışmaları yaptıklarını söyledi. Manavgat’ın hangi yatırımlara ihtiyacı olduğunu iyi bildiklerini ifade eden Başkan Böcek, “Size seçimlerden önce bazı sözler verdim. Bugün de bu sözlerimi yerine getirmek için buradayım” dedi. Göreve geldikleri günden itibaren iki yılda Manavgat’a 178 milyon 580 bin liralık yatırım yaptıklarını belirten Başkan Muhittin Böcek, “Bu yatırımlarda en çok payı altyapıya ayırdık. Manavgat’ımızda son iki yılda yaptığımız altyapı yatırım bedeli 149 milyon liradan fazla” diye konuştu.

Halk Et Manavgat'ta
Dar gelirli vatandaşların hem kaliteli hem de hesaplı et ürünleri alabilmeleri için Manavgat’a Halk Et Mağazası açtıklarını dile getiren Başkan Böcek, “Kooperatiflere verdiğimiz elektrik desteği, yüzlerce kilometreyi bulan asfaltlama, stabilize yol çalışmaları, güçlendirdiğimiz Manavgat itfaiye teşkilatı, çevre düzenlemesi, kırsal hizmetler gibi birçok konuda Manavgat’ımıza hizmet seferberliği başlattık” dedi.
Üretimin ve üreticinin yoğun olduğu Manavgat’ta halin de ne kadar önemli ve hayati bir konu olduğunu bir çiftçi çocuğu olarak çok iyi bildiğinin altını çizen Başkan Böcek, şöyle devam etti: “Ne yazık ki şimdiye kadar bu konu hep ihmal edildi. Sizlerin beni gururlandıran deyişiyle “Halden anlayan Başkan” olarak Antalya’yı yönetmeye talip olduğumuzda bu konuyu çözeceğime söz verdim. İşte bugün modern toptancı halimizin temelini atıyoruz. Manavgat’ın mevcut halinin durumu malum. Toptancılarımız, üreticilerimiz çok zorlu şartlarda ve birçok farklı konuda mağduriyet yaşayarak evlerine ekmek götürmeye çalışıyorlar. Bu durumu Manavgat hak etmiyor. İnşa edeceğimiz yeni toptancı hal ile artık üreticilerimiz, hal esnafımız ve tüm hal emekçilerimiz modern, insani ve Manavgat’a yakışır koşullarda çalışma imkanına sahip olacak.”

43 milyon liraya malolacak
Demirciler Mahallesi’nde 32 bin metrekare arazi üzerinde inşa edilecek Manavgat Toptancı Hali Projesi’nin 11 bin 110 metrekare toplam inşaat alanına sahip olacağını kaydeden Başkan Muhittin Böcek, KDV dahil 43 milyon TL ihale bedelli projede 20 komisyoncu dükkanı, 32 tüccar ardiyesi olacağını söyledi.
Manavgat’ta Toptancı Hal Projesi ile birlikte Manavgat Katı Atık Aktarım Tesisi’nin de startını verdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şunları söyledi: “Daha temiz, daha sağlıklı bir Manavgat için adım atıyoruz. Tesisimiz 6 bin 400 metrekare alanda kurulacak. Çöpler Manavgat Belediyemizce bu tesisimize taşınacak. Böylelikle küçük kamyonlarla Kızıldağ’a Manavgat’ın çöpleri taşınmak zorunda kalınmayacak. Manavgat Belediyesi ciddi bir tasarruf yapacak. Burada toplanan çöpü biz Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak büyük kamyonlara alacağız ve Kızıldağ Tesisimizde enerjiye çevireceğiz. Bu iki yatırımımız Manavgat’ımıza bolluk, bereket, kazanç ve sağlık getirecek.”
Yerelden kalkınma projeleri ile Antalya’nın daha refah, mutlu, bereketli bir kent olması için geceyi gündüze katarak çalıştıklarını ifade eden Başkan Böcek, “Kimseyi ötekileştirmeden, israf projeleri yerine millet odaklı düşünerek, tüyü bitmemiş yetim hakkını savunarak, “Biz birlikte yaparız” parolasıyla Antalya’mıza hizmet ediyoruz. Hiçbir zaman “Ben yaptım oldu” demeden, herkesi dinleyerek, yolumuza devam edeceğiz” dedi.
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de “Bugün azim kararlılığın, verilen sözlerin arkasında durmanın en güzel örneğini yaşıyoruz. Manavgat’ımız çağdaş kent olma yolunda hızla ilerliyor. Başkan Böcek’in verdiği sözleri bir bir yerine getirdiğini görmek bizleri onurlandırıyor. Caddelerimizi geri vereceğini söylemişti. Bizim onurumuz olan caddeleri geri aldık. Halimiz yapılıyor, çöp transfer yapılıyor. Büyükşehir Belediyemizin desteğini her alanda hissediyoruz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat Toptancı Hali ile Manavgat Katı Atık Transfer Merkezi’ne ilk harcı protokol üyeleri ile birlikte bastı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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