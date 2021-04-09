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Bakan Karaismailoğlu: Başarılı yatırımlarımızdan Antalya da hak ettiği payı alıyor (3)

DHA

Bakan Karaismailoğlu: Başarılı yatırımlarımızdan Antalya da hak ettiği payı alıyor (3)


'26 OLAN HAVALİMANI SAYISINI 56'YA ÇIKARDIK'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya programı kapsamında, önce Vali Ersin Yazıcı'ya ardından AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'a ziyarette bulundu. Burada partililere hitap eden Bakan Karaismailoğlu, Antalya'nın ülkedeki tarım sektörünün bel kemiği olduğunu söyledi. Karaismailoğlu, "'Bacasız fabrika' olarak nitelendirilen turizm sektörünün kalbi Antalya'da atıyor. Bu nedenle Antalya'nın hükümetimizin nezdinde çok ayrı yeri var. Belediyesi bizde olsun olmasın, oy versin vermesin, Antalya için projelerimizi kesintisiz sürdürdük" dedi.
Antalya'da şu an 14 büyük kara yolu projesinin devam ettiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, "2003 yılından bu yana Antalya'nın ulaşım ve iletişim yatırımları için toplam 21 milyar 887 milyon liraya yakın harcama yaptık. 2003'te 197 kilometre bölünmüş yol varken, 468 kilometre daha yeni bölünmüş yol yaparak 665 kilometreye ulaştık" diye konuştu.
Son 19 yılda Türkiye'nin sadece ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon liranın üzerinde yatırım yapıldığını kaydeden Karaismailoğlu, "Bugün İngiltere ile Çin'i bağlayan Yeni İpek Demir Yolu'nun en stratejik köprüsü olduk. 26 olan havalimanı sayımızı 56'ya yükselttik. Hava yolları alanında Türkiye, THY ile bir dünya markası olurken, İstanbul Havalimanı sayesinde dünyanın transit merkezi haline geldi. Bugün İGA Avrupa'nın en çok destinasyona uçan ve en çok yolcu taşıyan havalimanı. Dünyada sayısı artan dev ticaret gemilerine uygun dev limanlar inşa ediyoruz" dedi. 
MİLLİ UYDU 6A'NIN ENTEGRASYONU
Yatırımların geri dönüşünü görebilmenin memnuniyet verdiğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Haberleşme ve yayıncılık uydularımızdan 5A'yı sene başında yörüngesine fırlattık. Bugün ise 5B'nin fırlatılışı için gün sayıyoruz. Eş zamanlı olarak yerli ve milli uydumuz 6A'nın entegrasyon işlemlerine devam ediyoruz" diye konuştu.
'KANAL İSTANBUL STRATEJİK KONU'
Kanal İstanbul'un hem Türkiye'nin hem de dünyanın gündeminde olan 'gurur projesi' olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul'u neden yaptığımız konusu basında, sosyal medyada çokça konu ediliyor. Bilgi eksikliği ve kötü niyet bir araya gelince de halkımıza yalan yanlış yorumlar aksediyor. Bizler bu noktada halkımızı bilgilendirmek üzere çaba göstermek durumundayız. Kanal İstanbul gündelik siyasetin üzerinde stratejik bir konudur ve Türkiye'nin yarınları için bir gerekliliktir. Kısacası 'olmasa da olur' diyebileceğimiz bir proje değildir" dedi.
Yaşanan gelişmelerin Türkiye boğazlarının anlamını artıracağını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:
"Türkiye'yi Kanal İstanbul'un inşası noktasına götüren sürece birlikte bakarsak ihtiyacı oluşturan tabloyu bütün açıklığıyla görebiliriz. Bugün 12 milyar ton olarak gerçekleşen ticaret hacminin yüzde 90'ı deniz yolu ile taşınıyor. Bu yük artmaya devam edecek. Dünya ticaret hacminin 2030'da 25 milyar, 2050'de de 90 milyar ton olarak gerçekleşeceğini öngörmekteyiz. Bu durum tüm su yollarının ve elbette boğazların yükünü katbekat artıracaktır. Karadeniz'de ortaya çıkan enerji sahaları ve Karadeniz havzasının ticari hareketliliğinin artması nedeniyle Karadeniz'e kıyısı olan tüm ülkeler ciddi hazırlıklar içindeler. Deniz ticaret filoları büyürken, yeni limanlar inşa edilmekte, yeni rota arayışları hız kazanmaktadır. Diğer yandan Afrika'dan doğacak üretim ve tüketim potansiyeli, Akdeniz, Ege ve Marmara Denizi ile birlikte Türk boğazlarına stratejik bir anlam daha yükleyecektir."
'KANAL İSTANBUL'UN ACİLİYETİ ARTMAKTA'
İmar planları tamamlanan Kanal İstanbul'un ihale çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Orta koridorun ve kuzeygüney koridorunun kesişiminde bulunan İstanbul ve Marmara Bölgesi yakın gelecekte dünya ticaretinin en önemli kavşak noktası olacaktır. Yani Kanal İstanbul'un önemi ve aciliyeti her geçen gün artmaktadır. Diğer yandan İstanbul gibi bir dünya kentini ve tarihi yalılarla saraylarla süslü boğaz kıyılarını tehlikeli madde taşıyan gemilerin karşı karşıya bırakacağı çevre felaketlerinden ve kaza olasılıklarından korumak zorundayız. Zira boğazda artan trafik bu tür riskleri de artıracaktır. Netice olarak Kanal İstanbul için hazırlık çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. İmar planları tamamlanan Kanal İstanbul'un ihale çalışmaları da bir yandan devam ediyor. İnşallah 2021 yılı bitmeden kanalımızın yapım çalışmalarına başlayacağız" diye konuştu.Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2021-04-09 17:29:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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