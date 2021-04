Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un gündelik siyasetin üzerinde stratejik bir konu ve Türkiye’nin yarınları için bir gereklilik olduğunu belirterek, "Kısacası 'olmasa da olur' diyebileceğimiz bir proje değildir. Kanal İstanbul için hazırlık çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. İmar planları tamamlanan Kanal İstanbul’un ihale çalışmaları da bir yandan devam ediyor. İnşallah 2021 yılı bitmeden kanalımızın yapım çalışmalarına başlayacağız" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı’yı ziyaretinin ardından partisinin il başkanlığına geçti. Burada AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş tarafından karşılanan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra partililere hitap etti.

Karaismailoğlu, yenilenen kadrolarla 2023’e, 2053’e ve 2071 hedeflerine emin adımlarla yürüyeceklerini belirtti.

Bacasız fabrika olarak nitelendirilen turizm sektörünün kalbinin Antalya’da attığının altını çizen Karaismailoğlu, “Aynı zamanda ülkemizdeki tarım sektörünün bel kemiği de Antalya’dır. Bu nedenle Antalya’nın hükümetimizin nezdinde çok ayrı bir yeri var. Antalya’nın yatırımlarıyla, ihtiyaçlarıyla, projeleriyle her zaman çok yakından ilgilendik. Antalya’yı turizmde, tarımda, sanayide, ticarette büyütmek için çok büyük mücadele verdik. Belediyesi bizde olsun olmasın, oy versin vermesin, Antalya için projelerimizi kesintisiz sürdürdük. Çünkü, Antalya’da verdiğimiz hizmetlerin niteliği, boyutu, özelliği, bütün Türkiye’yi etkileyecek hacme sahip” diye konuştu.



“Son 19 yılda 1 trilyonun üzerinde yatırım yaptık”

Antalya’ya yapılan yatırımın Türkiye’nin geleceğine ve itibarına yapılan yatırım olduğunun bilincinde hareket ettiklerini ve çalışmaları bu doğrultuda gerçekleştirdiklerine değinen Karaismailoğlu, “Ülkemiz tarihinin en önemli dönemlerinden birini yaşıyor. Türkiye Cumhuriyeti 100. yılına yaklaşırken aynı zamanda gelişmiş ülkeler liginin bir üyesi olmaya da koşar adım ilerliyor. Hükümetlerimizin 2023 yılından beri, sağlıktan eğitime, ulaştırmadan turizme, tarımdan sanayiye yaptığı yatırımlar artık karşılığını bulmaya başlamıştır. Ulaştırma ve altyapının tüm diğer sektörleri ateşleyen gücünü bilerek, son 19 yılda Türkiye’nin sadece ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon liranın üzerinde bir yatırım yaptık” dedi.

Karaismailoğlu, bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 200 kilometrenin üzerine çıkardıklarını kaydederek, Türkiye’yi baştan başa, güvenli ve konforlu otoyollarla kuşattıklarını dile getirdi.

26 olan havalimanı sayısını 56’ya yükselttiklerini aktaran Karaismailoğlu, “Havayolları alanında Türkiye, THY ile bir dünya markası olurken, İstanbul Havalimanı sayesinde dünyanın transit merkezi haline geldi. Bugün İGA Avrupa’nın en çok destinasyona uçan ve en çok yolcu taşıyan havalimanı. Mavi vatanımız üzerindeki hakimiyetimizi deniz yolları ve limancılık alanında çok boyutlu hamlelerle sağlamlaştırdık. Dünyada sayısı artan dev ticaret gemilerine uygun dev limanlar inşa ediyoruz. Tersanelerimizin her geçen gün sayısı artarken, gemi inşa sanayimizi güçlendiriyoruz” dedi.

Haberleşme ve yayıncılık uydularından 5A’yı sene başında yörüngesine fırlattıklarını anımsatan Bakan Karaismailoğlu, “Bugün ise 5B’nin fırlatılışı için gün sayıyoruz. Eş zamanlı olarak yerli ve milli uydumuz 6A’nın entegrasyon işlemlerine devam ediyoruz” diye konuştu.

Karaismailoğlu, Marmaray, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, İstanbul İzmir Otoyolu, İstanbul Havalimanı, Bakü Tiflis Kars Demiryolu, Ordu Giresun Havalimanı, Ankara Niğde Akıllı Otoyolu ve Yüksek hızlı tren hatları gibi büyük projeleri başarıyla bitirip hizmete sunduklarını kaydetti.



"14 büyük projenin yapım çalışması devam ediyor"

2022 yılında hizmete açılacak 1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayıma başladıklarını dile getiren Karaismailoğlu, “2003 yılından bu yana Antalya’nın ulaşım ve iletişim yatırımları için toplam 21 milyar 887 milyon liraya yakın harcama yaptık. 2003’te 197 kilometre bölünmüş yol var iken, 468 kilometre daha yeni bölünmüş yol yaparak 665 kilometreye ulaştık. Sadece karayolu çalışmaları için 19932002 yılları arasında 4 milyar 342 milyon lira harcama yapılırken, hükümetlerimiz döneminde bu tutar 17 milyar 132 milyon liraya çıkmıştır. Şu anda AntalyaManavgat ayrımı TaşağılKonya yolu, KızılkayaBozovaKorkuteliElmalıFinike yolu, AntalyaAlanyaGazipaşaMersin yolu, AlanyaKemerTekirovaFinike yolu, Kızılkaya AyrımıAntalya yolu, Antalya Kuzey Çevre Yolu, Alanya Doğu Çevre yolu gibi 14 büyük karayolu projesinin çalışması da devam ediyor. Bu projelerin toplam maliyeti 7 milyar 95 milyon liraya ulaşıyor” dedi.



"Antalya yatırımları"

Antalya’da yat ve deniz turizmini geliştirmek için çok önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini kaydeden Karaismailoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Gazipaşa, Demre Yat limanlarının altyapılarını tamamladık. Antalya’yı Doğu Akdeniz’in yat ve kurvaziyer turizmi merkezi yapacağız. Antalya’yı her yıl yerli yabancı 20 milyona yakın turist ziyaret ediyor. Antalya’ya yapılan yatırım Türkiye’nin prestijine yapılan yatırımdır. Dünyada milyonlarca insan turist olarak geldikleri Antalya ile Türkiye’yi tanıyor. Yeni yatırımlarla Antalya’yı markalaştırmaya ve geleceğin şehri yapmaya da kararlıyız.”



"Başarılarımızı çekemeyenler olacaktır"

“Başarılarımızı çekemeyenler, yapmaya çalıştıklarımıza akılları ermeyenler her zaman oldu ve olacaklar” diyen Bakan Karaismailoğlu, “Kökü dışarıda karanlık zihniyetlerin ve muhalif kesimlerin başlattığı tartışmalar çoğunlukla kasıtlı ve suni gündemler oluşturmak, yaptığımız güzel işlere gölge düşürmek amacı taşıyor. Jeopolitik konumumuz, Yeni İpek Yolu güzergahında bulunmamız, dahası ekonomik açıdan yükselen AvrupaAsyaAfrika üçgeninin kalbinde yer almamız önümüze pek çok fırsatlar sunmaktadır. Türkiye’nin son 18 yıla kadar geri kalmış olan ulaşım ve haberleşme sistemi hızla tamamlanmakta hem kamu hem de özel sektöre ait kaynaklarımız, ülkemiz, insanımız için seferber edilmektedir” ifadelerine yer verdi.



“Kanal İstanbul stratejik bir konudur”

Kanal İstanbul’un hem Türkiye’nin hem de dünyanın gündeminde olan gurur projelerinden biri olduğuna vurgu yapan Karaismailoğlu, “Kanal İstanbul’u neden yaptığımız konusu basında, sosyal medyada çokça konu ediliyor. Bilgi eksikliği ve kötü niyet bir araya gelince de halkımıza yalan yanlış yorumlar aksediyor. Bizler bu noktada halkımızı bilgilendirmek üzere çaba göstermek durumundayız. Kanal İstanbul gündelik siyasetin üzerinde stratejik bir konudur ve Türkiye’nin yarınları için bir gerekliliktir. Kısacası 'olmasa da olur' diyebileceğimiz bir proje değildir. Türkiye’yi Kanal İstanbul’un inşası noktasına götüren sürece birlikte bakarsak, ihtiyacı oluşturan tabloyu bütün açıklığıyla görebiliriz. Bugün 12 milyar ton olarak gerçekleşen ticaret hacminin yüzde 90’ı deniz yolu ile taşınıyor. Bu yük artmaya devam edecek. Dünya ticaret hacminin 2030’da 25 milyar, 2050’de de 90 milyar ton olarak gerçekleşeceğini öngörmekteyiz” diye konuştu.



"Kanal İstanbul'un aciliyeti her geçen gün artıyor"

Gelecekte su yolları ve boğazların yüklerinin katbekat artacağına değinen Adil Karaismailoğlu, “Karadeniz’de ortaya çıkan enerji sahaları ve Karadeniz havzasının ticari hareketliliğinin artması nedeniyle Karadeniz’e kıyısı olan tüm ülkeler ciddi hazırlıklar içindedirler. Deniz ticaret filoları büyürken, yeni limanlar inşa edilmekte, yeni rota arayışları hız kazanmaktadır. Diğer yandan Afrika’dan doğacak üretim ve tüketim potansiyeli, Akdeniz, Ege ve Marmara Denizi ile birlikte Türk Boğazları’na stratejik bir anlam daha yükleyecektir. Bu durum bizlere şunu gösteriyor, Orta Koridor’un ve KuzeyGüney Koridoru’nun kesişiminde bulunan İstanbul ve Marmara Bölgesi yakın gelecekte dünya ticaretinin en önemli kavşak noktası olacaktır. Yani Kanal İstanbul’un önemi ve aciliyeti her geçen gün artmaktadır” şeklinde konuştu.



"2021 bitmeden yapım çalışmasına başlayacağız"

İstanbul gibi bir dünya kentini ve tarihi yalılarla, saraylarla süslü Boğaz kıyılarını tehlikeli madde taşıyan gemilerin karşı karşıya bırakacağı çevre felaketlerinden ve kaza nedenlerinden korumak zorunda olduklarına vurgu yapan Karaismailoğlu, “Zira Boğaz’da artan trafik bu tür riskleri de artıracaktır. Netice olarak, Kanal İstanbul için hazırlık çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. İmar planları tamamlanan Kanal İstanbul’un ihale çalışmaları da bir yandan devam ediyor. İnşallah 2021 yılı bitmeden kanalımızın yapım çalışmalarına başlayacağız” dedi.



"Başarılarımızı devam ettireceğiz"

AK Parti’nin bugüne kadar büyük işler başardığına değinen Karaismailoğlu, “Yeri geldi hem içeride hem dışarıda onlarca cephede savaştık. Ne terör örgütlerine ne karanlık güçlere ne de içimizdeki hainlere yenilmedik. Hiçbir vesayet odağına boyun eğmeden, her kötülüğün, her düzenbazlığın üstesinden geldik. Türkiye Cumhuriyeti’nin gelecek hedeflerine gelmiş geçmiş en büyük hizmetleri yapmış bir parti ve mensupları olarak bundan sonra da başarılarımızı devam ettireceğiz" açıklamalarında bulundu.

Bakan Karaismailoğlu'na ziyarette, AK Parti Antalya Milletvekilleri Kemal Çelik, İbrahim Aydın, Tuba Vural Çokal da eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.