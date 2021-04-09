Seyir halindeki hafriyat kamyonu alev aldı

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Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, seyir halinde motor kısmından alev alan hafriyat kamyonu, küle döndü. Sürücü yangından yara almadan kurtuldu.

Olay, saat 17.00 sıralarında KorkuteliAntalya karayolu üzerinde meydana geldi. Cehennem deresi Yenice mevkiinde rampa aşağı seyir halinde olan 34 LE 0643 plakalı hafriyat kamyonunun motor kısmı, aniden alev aldı. Adı henüz bilinmeyen sürücü kamyonu durdurup inerken, yangın kısa sürede büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında, kamyon kullanılamaz hale geldi. Trafiğe kapatılan KorkuteliAntalya karayolu ise söndürme çalışmasının ardından açıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Korkuteli Adem DURMAZ

2021-04-09 18:56:03



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