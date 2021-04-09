Bakan Karaismailoğlu: Başarılı yatırımlarımızdan Antalya da hak ettiği payı alıyor (4)

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ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya programı kapsamında Antalya Bilim Üniversitesi'nde düzenlenen söyleşide öğrencilerle bir araya geldi. Üniversite rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek'in moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide Bakan Karaismailoğlu, öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2021-04-09 19:04:18



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