Kaçak alkol ve uyuşturucu madde üreterek satışını yapan 3 kişi gözaltına alındı

Antalya’da düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu maddesi ile kaçak ve sahte alkol ile bu ürünleri yapmaya yardımcı maddeler ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Antalya’nın Serik ilçesi Yukarıkocayatak Mahallesi ve Merkez Mahallesi'nde Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla şüpheliler L.A., İ.A., Ö.A.'nın ikamet adresinde ve işyerinde kaçak alkol ve uyuşturucu madde üreterek satışını yaptıkları yönünde ihbar alındı. İhbarı değerlendiren jandarma ekipleri alınan bilgilere istinaden, KOM Şube Müdürlüğü, Serik Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT Tim Komutanlığınca birlikte olarak şüphelilere ait ev ve iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramada, 300 gram esrar maddesi, 4 kök kenevir bitkisi, 5 gram kenevir tohumu, 1 adet kenevir üretmek için kurulmuş çadır, 2 adet havalandırma ve aydınlatma panosu, 12 litre kaçak/sahte rakı, 21 litre viski kaçak/sahte viski, 10 litre etil alkol, 18 adet içki aroması, 20 adet alkol ölçer, 20 adet damıtma pipeti, 2 adet ısı ölçer, 21 bin adet bandrolsüz boş makaron, 30 kilo bandrolsüz kıyılmış tütün, bin 680 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şahıs gözaltına alındı.

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