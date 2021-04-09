Foseptik cinayeti şüphelisi kardeşler adliyede (2)

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TUTUKLANDILAR

Antalya'da Süleyman Eken'in katil zanlısı Oktay ve Mehmet Yılmaz kardeşler, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-04-09 21:32:02



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