Salgın nedeniyle memleketine dönen sunucu sepet örüyor



Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA)KORONAVİRÜS nedeniyle planlı işleri iptal olunca memleketi Antalya'nın Finike ilçesine dönerek, sepet örmeye başlayan, program yapımcısı ve sunucu Ali Elgün, "Artık siparişlere yetişemez hale geldim. Hanıma 'Gel, beraber örelim. Ben sana öğretirim' dedim. Şimdi ailece yapıyoruz" dedi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşayan Ali Elgün, salgın nedeniyle büyükşehrin kalabalığından kaçarak, ailesiyle birlikte memleketi Finike'ye dönmeye karar verdi. Program yapımcısı ve çeşitli etkinliklerde sunuculuk yapan, 2 çocuk babası Ali Elgün, koronavirüs sonrası planlı işleri iptal olunca da memleketinde, unutulmuş el sanatları arasında yer alan sepet örücülüğüne başladı. İlçedeki zamanını değerlendirmek ve aile bütçesini rahatlatmak için sepet ören Elgün, sosyal medya hesaplarından da ürünlerini satışa çıkardı. Elgün'ün ürünleri, internette rağbet gördü.

'ÜRETMEYİ SEVİYORUM'

Çankaya'da yaşadığını ve yapım şirketi olduğunu anlatan Ali Elgün, "Sahnelere çıkıyordum, sunuculuk yapıyordum, televizyon programları yapıyordum. Gezi programları yaptım. Ülkemizi etkisi altına alan salgının ilk dönemlerinde biz de biraz panik yaptık. Ailece bu dönemi geçirmek için memleketimiz olan Finike'ye döndük. Ben çok aktif bir insanım. Üretmeyi seven bir insanım. O ilk dönemlerde boşluktan boğulmaya başladım. 'Ne yapabilirim' derken gezi programım sırasında gittiğim şehirde tanıştığım sepetçi amca sepet örerken bana da göstermişti. Elim yatkındı. Yapabileceğime inandım" diye konuştu.

'SİPARİŞLERE YETİŞEMİYORUM'

Sepet örmeye karar verdikten sonra sahile inerek bambu, söğüt ve palmiye yaprakları kestiğini ve deneme yaptığını anlatan Elgün, "Birkaç denemeden sonra güzel şeyler de çıkardım ortaya. Bunun üzerine satış yapmaya karar verdim. Sosyal medya hesabım üzerinden yaptığım sepetlerin fotoğrafını çekerek satışa sundum. Çok ilgi oldu. Artık siparişlere yetişemez hale geldim. Hanıma 'Gel, beraber örelim. Ben sana öğretirim' dedim. Şimdi ailece yapıyoruz" dedi.

Herkese meslek öğrenmeyi öneren Ali Elgün, "Bir hevesten ve meraktan unutulmuş bir el sanatına hayat verdik. Geçim sağladık ve kazanç haline getirdik. Ne yapacağız? Üreteceğiz. Ben şu anda el emeğimle göz nurumla ekmek paramı çıkarıyorum. Gençlere de tavsiyem, lütfen ama lütfen bir meslek öğrensinler. Bir gün mutlaka bir yerde işlerine yarar" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Antalya / Finike Suat SÖĞÜT

2021-04-10 10:38:08



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